POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kaminbrand in Sulzbach-Laufen, Unfallflucht in Kirchberg und Trunkenheitsfahrt in Crailsheim

Aalen (ots) - Sulzbach-Laufen: Kaminbrand

Am Freitag gegen 12:40 Uhr entzündete sich in einem Wohnhaus in einem Weiler bei Sulzbach sogenannter Glanzruß im Kamin. Der Brand blieb auf den Kamin beschränkt, so dass kein Sachschaden entstand. Vorsorglich war die Feuerwehr aus Sulzbach-Laufen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt.

Kirchberg/Jagst: Gegen Laterne gefahren und geflüchtet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in der Raiffeisenstraße auf Höhe der Kläranlage von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen den Masten einer Straßenlaterne. Der Mast wurde dabei aus dem Fundament gerissen. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An der Unfallstelle blieben einige Fahrzeugteile zurück. Unter anderem eine Kennzeichenhalterung eines bayerischen Autohauses. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter Tel.: 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Betrunkener flüchtet mit Pkw vor Polizei

Am Freitag gegen 06:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Ellwanger Straße ein Audi A4 auf, der innerorts mit hoher Geschwindigkeit einen anderen Pkw überholte. Die Anhaltezeichen der Polizeibeamten ignorierte der Pkw-Lenker. Auf Höhe der dortigen Bäckerei fuhr er gegen den Bordstein. Hier konnte der Pkw vom Streifenwagen überholt und an der Zufahrt zum Kreisverkehr gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Da der Pkw vorne rechts erhebliche Beschädigungen aufwies, wird vermutet, dass der Fahrer zuvor auf der Strecke zwischen der Diskothek P1 und der Anhalteörtlichkeit einen Unfall verursacht hat. Zeugen, die Hinweise zu der Trunkenheitsfahrt geben können oder mögliche Geschädigte melden sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter Tel.: 07951 4800.

