POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Unfallfluchten und ein Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Aalen (ots) - Fellbach: Gegen geparkten Pkw gerutscht und geflüchtet

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rutschte in Fellbach in der Marienstraße ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der geparkte Pkw wurde hierbei im Bereich der Fahrertüre und des linken Kotflügels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 5772-0 erbeten.

Welzheim: Geparkten Pkw gestreift

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.01.2017, 16:00 Uhr, bis Freitag, 06.01.2017, 15:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Murrhardter Straße am Fahrbahnrand geparkten Pkw am hinteren Kotflügel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR. Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Waiblingen: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Am Freitag gegen 15:00 Uhr übersah ein Fahrzeuglenker, der die Kirchstraße befuhr, an einer Kreuzung eine von rechts kommende und somit vorfahrtsberechtigte Pkw-Lenkerin. Dadurch kam es zum Unfall. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell