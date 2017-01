POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch ins Vereinsheim, mehrere Unfälle und Sachbeschädigung durch Graffiti

Aalen (ots) - Gschwend: In Vereinsheim eingebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim am Sportplatz ein. Die Täter drangen vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude ein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Spraitbach unter Tel.: 07176 6562 zu melden.

Tannhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag gegen 12:00 Uhr kam es auf der L1076 zwischen Tannhausen und Bergheim zu einem Spiegelstreifer zwischen zwei Pkw. Da beide Unfallbeteiligte angeben ihre Fahrbahnseite eingehalten zu haben, ist der Unfallhergang noch unklar. Falls jemand den Unfall beobachtet hat, kann er dies beim Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961 9300 mitteilen.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag gegen 12:20 Uhr bog eine Pkw-Lenkerin von der Osterbucher Steige nach links in Richtung Limes-Thermen ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Beim darauffolgenden Unfall wurde ein Pkw so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Ellwangen: mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

In Ellwangen kam es in den letzten Tagen zwischen der Stadthalle und dem Bahnhof zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis. Die Beseitigung der Schmierereien in den Farben des VFR Aalen schlägt mit mehreren tausend Euro zu Buche. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu melden.

Waldstetten: Beim Ausfahren aus dem Grundstück Unfall verursacht

In der Tannweiler Straße fuhr am Freitag gegen 15 Uhr ein Pkw-Lenker aus seiner Grundstückszufahrt. Hierbei übersah er einen anderen Pkw, der in Richtung Weilerstoffel unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell