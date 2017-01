POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallfluchten, Wohnhauseinbruch

Aalen (ots) - Backnang: In Wohnhaus eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 18.00 und 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnhaus im Löwensteiner Weg ein, indem sie an einem ebenerdigen Fenster die Vergitterung ab- und anschließend das Fenster aufhebelten. Im Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht. Entwendet wurde ein Wandtresor sowie diverser Schmuck und eine Silbermünze. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Alfdorf: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstag um 23.56 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Hintersteinenberg die Obere Straße, kam dabei nach rechts von der Straße ab und prallte auf Höhe von Gebäude Nr. 41gegen eine Straßenlaterne. Obwohl an dieser ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040, bittet Zeugen, die sachdienliche Angeben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Welzheim: Gegen Gartenzaun geprallt und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr in der Nacht Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22.00 und 02.00 Uhr, die Rudersberger Straße in ortseinwärtiger Richtung. Auf Höhe von Gebäude Nr. 51 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf, Tel.: 07181/2040, bittet Zeugen, die sachdienliche Angeben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

