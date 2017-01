POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Aalen: Gegen Streukasten und Leitplanke geprallt

Die 47 Jahre alte Lenkerin eines Mazdas befuhr am Donnerstag gegen 16.30 Uhr die L 1080 von Dewangen in Richtung Rodamsdörfle. Hierbei geriet sie in einer langgezogenen Linkskurve infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den schneebedeckten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über das Auto. In der Folge prallte sie gegen einen Streukasten und die Leitplanke. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich auf ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell