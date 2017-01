POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall mit Verletzten, Auffahrunfall, Wildunfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Auf Bus aufgefahren

Am Donnerstag, gegen 09.00 Uhr befuhr der 49 Jahre alte Lenker eines Mitsubishi die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung in die Worthingtonstraße fuhr er auf einen verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage haltenden Linienbus auf. Der entstandene Gesamtschaden wird mit 4.000 Euro beziffert.

Michelbach an der Bilz: Mit Wildschwein kollidiert

Der Lenker eines VW Golf befuhr am Donnerstag gegen 20.25 Uhr die L 1055 von Rauhenbretzingen in Richtung Hessental. Kurz nach dem Ortsausgang von Rauhenbretzingen rannte von rechts ein Wildschwein vor das Auto, wurde erfasst und getötet. Der Schaden am Golf beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet - ein Schwer- und eine Leichtverletzte

Der 84 Jahre alte Lenker eines Opel Vectra befuhr am Donnerstag gegen 09.20 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Richtung Raibacher Straße. Er heilt an der Einmündung zunächst an und fuhr daraufhin in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah er die von links auf der vorfahrtsberechtigten Raibacher Straße heranfahrende 27jährige Lenkerin eines VW Passat und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer schwer, die Fahrerin des VW leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Ilshofen: Reh rennt in Auto

Auf der L 2218 fuhr am Donnerstag gegen 18.40 Uhr eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda Fabia von Ilshofen kommend in Richtung Wolpertshausen. Kurz vor Rudolfsdorf querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Auto frontal erfasst. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Schaden am Skoda beträgt ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell