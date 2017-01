POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - einige Verkehrsgeschehen, die teils auf die widrige Straßenverhältnisse zurückzuführen sind

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Auenwald: Auto auf Dach

Auf dem Dach endete die Fahrt eines jungen Autofahrers, der am Donnerstag gegen 7.40 Uhr die K 1907 zwischen Sechselberg und Auenwald befahren hatte. Vermutlich war der Fahrer des Citroen C3 für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs, weshalb er von der Fahrbahn abgekommen war und sich dort überschlug. Der 19-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der Unfallwagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während dieser Zeit bestand auf dem Streckenabschnitt eine kurzzeitige Sperrung.

Fellbach: Auto übersehen

Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag die L 1197 in Richtung Hegnach und beabsichtigte gegen 12.30 Uhr nach links in Richtung Remseck abzubiegen. Weil auf der Abbiegespur wegen einer Sperrung Pylonen aufgestellt waren, musste er diese umfahren. Dabei übersah er einen stehenden Pkw VW Golf einer 49-jährigen Autofahrerin und stieß mit diesem zusammen. 8000 Euro Sachschaden war hier die Folge.

Fellbach: Straßen infolge Glätte gesperrt

An den Steigungen der L 1197 zwischen Remseck und Oeffingen sowie auf der L 1142 zwischen Remseck und Hegnach musste am Donnerstagvormittag kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden, nachdem sich dort mehrere Lkws festgefahren hatten, die somit die Straße blockierten. Erst als die Einsatzfahrzeuge des Winterdienstes die Steigungen wieder von der überfrorenen Nässe und Schneematsch befreit hatten, gelang es den Lkw-Fahrern ihre Vehikel fortzubewegen. Die Straßensperrungen, die etwa zwei Stunden andauerten, konnten gegen 12.30 Uhr aufgehoben werden.

Fellbach: Parkrempler

Selbst ein Parkunfall geht auf das Konto der widrigen Straßenverhältnisse. Ein 33-jähriger Peugeot-Lenker wollte am Donnerstag gegen 9.10 Uhr in der Lessingstraße in eine Parklücke einfahren. Dabei rutschte er auf einer Eisplatte und stieß deshalb gegen einen geparkten Golf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Schorndorf: Unachtsam ausgeparkt

Am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr übersah eine 59-jährige Porschefahrerin beim Ausparken einen 47-jährigen Mercedesfahrer. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR, am Porsche entstand kein sichtbarer Schaden.

Backnang: Versuchter Einbruch

Die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Ossietzkystraße wollten am Donnerstagvormittag Einbrecher ausnutzen. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr wurde dort eine Kellertüre gewaltsam aufgebrochen. Da den ersten Überprüfungen zufolge die Täter nicht bis zur Wohnung vorgedrungen sind, wird davon ausgegangen, dass sie bei der Tatausführung gestört oder gar von den um 12 Uhr nach Hause kommenden Bewohnern überrascht wurden. Mögliche Wahrnehmungen oder Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung sollten an die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 gerichtet werden.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

Nachdem am Donnerstag kurz vor 12 Uhr von der Karlstraße nach rechts in die Gerber Straße eingebogen worden war, kam der 25-jährige Autofahrer eines Chevrolet auf einer Eisplatte ins Rutschen. Er prallte dann auf ein Mercedes, der noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben wurde. Letztlich kam der Unfallwagen an einer Hauswand zum Stehen, die dabei auch noch leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tauschen Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 75-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die Bittenfelder Straße und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr zur L 1140 eine im Kreisel fahrende 52-jährige Peugeot-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell