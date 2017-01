POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Glätteunfälle - Unfallflucht

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: An Kreisverkehr aufgefahren

Die Willy-Brandt-Straße in Richtung Roßfeld befuhr am Donnerstag um 06:25 Uhr ein 28-jähriger VW Passat-Fahrer. Am Kreisverkehr zur Ludwig-Erhard-Straße fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW Hyundai einer 26-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von 2000 Euro.

Crailsheim: Zwei Auffahrunfälle

Eine 29-jährige VW Eos-Lenkerin befuhr am Donnerstag um 07:40 Uhr die Gaildorfer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Ampelkreuzung zur Reinthalerstraße fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen an der Ampel verkehrsbedingt wartenden VW Bus einer 54-Jährigen auf. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Unmittelbar danach fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Seat Ibiza auf den bereits stehenden VW Eos auf. Auch bei diesem Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand, wurde niemand verletzt.

Crailsheim: LKW prallt auf Straßenlaterne

Auf Grund Schneeglätte kam am Mittwoch um 22:30 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters im Kreisverkehr der Willy-Brandt-Straße zur Ludwig-Erhardt-Straße von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, an der Straßenlaterne 3000 Euro.

Crailsheim: Auf Vordermann aufgefahren

Am Donnerstag um 10.30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz die Goldbacher Straße in Richtung Goldbach. Am Kreisverkehr am Pamiersring musste er verkehrsbedingt anhalten. Der ihm folgende 54-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf winterglatter Fahrbahn auf den Mercedes auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

In einer Straße im Wohngebiet Türkei drangen im Zeitraum von Donnerstag, 22.12.2016 bis Donnerstag, 05.01.2017 unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus ein, indem sie zunächst ein Kellerfenster aufhebelten. Im weiteren Verlauf verließen die Einbrecher das Haus durch den Keller und begaben sich auf die Terrasse. Dort brachen sie über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Im Haus wurden sämtliche Zimmer durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde vermutlich nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Sattelzug rutscht von Fahrbahn

Ein 23-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Mittwoch um 11:40 Uhr mit seinem Sattelzug die Westumgehung von der BAB in Richtung Schwäbisch Hall. Auf der durch Schneeverwehungen schneebedeckten Fahrbahn kam er ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Auflieger knickte ein und beschädigte Teile des Führerhauses. Nach der Bergung konnte der Sattelzug mit eigener Kraft die Fahrt zu einer Werkstatt fortsetzen. Die K2576 war für circa eine Stunde nur halbseitig befahrbar und während der Bergung für kurze Zeit voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Rangieren stieß am Donnerstag um 11:00 Uhr eine 32-jährige Fahrerin eines PKW VW mit ihrem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Chrysler. Bei dem Unfall, der sich im Gräterweg ereignete, entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

Gaildorf: LKW beschädigt Gartenzaun

Vermutlich auf Grund der Schneeglätte wurde ein Gartenzaum und eine Gartenmauer in der Zeit von Mittwoch, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 03:45 Uhr in der Hauptstraße, Fahrtrichtung Gschwend, beschädigt. Vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile eines IVECO-LKW aufgefunden werden, die darauf hindeuten, dass der LKW mit dem Fahrzeugheck gegen die Mauer prallte. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell