POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung, Randale, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: In Gegenverkehr gerutscht

Auf der Ellwanger Straße geriet am Donnerstagmorgen der Pkw BMW eines 48-jährigen Fahrers gegen 6.30 Uhr ins Rutschen. Auf schneeglatter Fahrbahn prallte er in den entgegenkommenden Pkw Renault einer 31-jährigen Frau. Durch den Anprall entstand an den beiden Unfallfahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10000 Euro.

Aalen: Lkw flieht nach Unfall mit Pkw

Unterkochen: Auf der Heidenheimer Straße wurde am Donnerstagmorgen ein Pkw VW angefahren. Obwohl am VW dabei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die 62-jährige Fahrerin des VW wartete gegen acht Uhr an der Ampel vor der Abzweigung auf die Ebnater Steige, als der vor ihr wartende Lkw plötzlich rückwärts rollte und die Beschädigung am VW verursachte. Der Lkw fuhr anschließend in Richtung Ortsmitte weg. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Körperverletzung unter Landsleuten

Wie am Mittwoch bei der Ellwanger Polizei angezeigt wurde, wurden schon am Tag zuvor innerhalb der Landeserstaufnahmestelle einem 45-jährigen Bewohner oberflächliche Schnittverletzungen zugefügt. Ein Landsmann trennte die drei Streitenden und wurde wohl am Folgetag nun von den beiden Tätern deswegen bedroht. Nach der Anzeigeerstattung sind die beiden Tatverdächtigen namentlich bekannt, waren aber nach ihren Taten durch die Polizei zunächst nicht anzutreffen.

Ellwangen: Betrunken im Linienbus randaliert

Der Fahrer eines Linienbusses rief am Mittwochnachmittag die Polizei um Hilfe, weil bei ihm im Bus eine Gruppe von rund 15 Personen untereinander in Streit geraten war. Als die Polizei kurz nach 17 Uhr eintraf, war der Bus gerade an der Haltestelle vor der Landeserstaufnahmestelle eingetroffen, die Personen hatten den Bus bereits verlassen und die LEA betreten. Wie die Polizei erfuhr befand sich eine rund 15 Personen starke Gruppe im Bus, die zumindest zum Teil stark alkoholisiert war. Einer aus der Gruppe übergab sich im Fahrzeug, worauf ein lautstarker Disput geführt wurde. Die Polizei stellte daraufhin die Personalien zumindest eines Teils der in Rede stehenden Gruppe fest.

Lorch: Zwei Verletzte auf der Bundesstraße

Zwei 15 und 19 Jahre alte Insassen eines am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 29 verunfallten Pkw Renault erlitten Verletzungen, zu deren Behandlung sie vom Rettungsdienst in die Stauferklinik verbracht wurden. Die 19-jährige Fahrerin des Renaults wechselte, in Richtung Schwäbisch Gmünd fahrend, zwischen den beiden Lorcher Anschlussstellen vom linken auf den rechten Fahrstreifen und geriet dabei gegen 10 Uhr ins Schleudern. Dabei kam sie von der Straße ab und prallte in die steil ansteigende Böschung. Beim Anprall wurde ihr Pkw stark beschädigt und sie und ihre 15-jährige Beifahrerin, wohl eher leicht, verletzt. Der Schaden am Pkw wurde auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Bartholomä: Lkw beim Ausparken gegen Pkw

Im Langenfeldweg entstand bei einem Unfall am Donnerstagvormittag am beteiligten Pkw ein Schaden von etwa 4500 Euro. Der 45-jährige Fahrer eines Lkws beschädigte beim Rückwärtsfahren gegen 10.20 Uhr einen geparkten VW Golf. Am Lkw entstand dabei kein Schaden.

