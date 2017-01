POL-AA: Waiblingen-Neustadt: Frontalzusammenstoß

Waiblingen: (ots) - Am Donnerstag gegen 9:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mercedesfahrer die Neustadter Hauptstraße von Waiblingen kommend. Auf Höhe der Einmündung in die Straße Pfarräcker ordnete sich der 36-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein. Aus bislang unbekannten Gründen bog er nicht links ab sondern fuhr an der dortigen Verkehrsinsel auf der falschen Seite vorbei. Ein 91-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Neustadter Hauptstraße ordnungsgemäß in Richtung Waiblingen. Der 36-Jährige stieß frontal mit dem 92-Jährigen zusammen. Die Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden am Verursacherfahrzeug liegt bei etwa 2.000EUR. Der Schaden am Mercedes des 92-Jährigen beträgt ca. 5.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell