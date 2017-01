POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche - Arbeitsunfall - Witterungsbedingte und sonstige Verkehrsunfälle - Auto beschädigt und aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbrüche

In der August-Lämmle-Straße in Rudersberg-Steinenberg stiegen am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses ein. Den vorliegenden Erkenntnissen nach entwendeten die Diebe in der Wohnung aufgefundenen Schmuck. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 entgegen.

Die Einbrecher, die in der Seestraße in Winnenden am Mittwochnachmittag eingebrochen sind, schlugen zur Tatbegehung ein Fensterglas ein. Zunächst gelangten die Diebe in eine unbewohnte Erdgeschosswohnung. Von dort aus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock und erbeuteten dort ein Fotoapparat der Marke Nikon, Computerzubehör und Zigaretten. Anwohner oder Passanten, die am Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Ein weiterer Wohnungseinbruch, der bereits am letzten Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verübt, erbeuteten die Diebe aus der Wohnung insbesondere Schuck. Die Eindringlinge versuchten zunächst eine Terrassentüre zu dem Wohnhaus in der Straße Wiesengrund in Welzheim-Breitenfürst aufzubrechen. Als dies scheiterte, gelang es ihnen über ein Fenster gewaltsam ins Haus einzudringen. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet hierzu unter Tel. 07182/92810 um mögliche Tathinweise.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Mutwillig beschädigte ein bislang Unbekannter den im Pirolweg geparkten Mercedes. Der Lack des Autos wurde mit einem Unbekannten Gegenstand auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Hinweise zum Tatgeschehen, welches zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag verübt wurde, erbittet die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-422.

Leutenbach: Arbeitsunfall

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer lieferte am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße Waren an und betrat hierzu eine Baustelle. Dort trat er auf einen mit einer Blechtafel abgedeckten Schacht, welcher wegen der der Schneedecke nicht gesehen wurde. Der Mann krachte dort ein fiel ca. 1,7m tief. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, konnte aber selbst den Rettungsdienst alarmieren, die den Verletzten in ein Krankenhaus verbrachten. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Witterungsbedingte Unfälle:

Schorndorf:

Ein 30-jähriger Ford-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 2.30 Uhr die L 1150 in Richtung Schorndorf, als er auf Höhe zur Abzweigung Steinenberg auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Straße rutschte und gegen ein Verkehrszeichen prallte. 1200 Euro ist hier die Schadenssumme.

Welzheim:

Infolge der widrigen Straßenverhältnisse kam ein 19-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer eines Ford Focus befuhr am Mittwoch kurz nach 23 Uhr die L 1080 in Richtung Schadberg. Im Tiefschnee des dortigen Straßengrabens blieb das Auto stecken. Den ersten Feststellungen nach dürfte beim Unfall lediglich geringer Sachschaden entstanden sein.

Bei einem Unfall gegen 13 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Ein 77-jähriger Golf-Fahrer fuhr aus eine Grundstück auf die Rudersberger Straße ein und übersah dabei den Durchgangsverkehr. Die 23-jährige Smart-Lenkerin konnte auf der winterglatten Straße nicht mehr stoppen und krachte mit dem Golf zusammen. Die beiden Insassen blieben hierbei unverletzt.

Backnang:

Zu schnell beim Abbiegen war wohl ein 32-jähriger Fahrer eines VW Passats, der am Donnerstag gegen 1.40 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Etzwiesenstraße in die Eberhardtstraße ins Schleudern geriet. Der Unfallwagen rutschte über eine Verkehrsinsel, wo auch Verkehrszeichen beschädigt wurden. Der Schaden am Unfallauto beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Sulbach an der Murr:

Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 21.35 Uhr die B 14 zwischen Sulzbach und Berwinkel, als er in der sogenannten "Blockhauskurve" auf der schneeglatten Straße ins Rutschen kam. Der Wagen krachte dabei linksseitig in die Leitplanken. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Althütte:

Weitere 4500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Glätteunfalls. Am Mittwoch gegen 20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw Chrysler die schneebedeckte Fahrbahn der Daimlerstraße. Hierbei war er zu schnell für die Straßenverhältnisse und geriet ins Rutschen und krachte dabei auf eine Laterne.

Murrhardt:

Eine 38-jährige Seat-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13:45 Uhr die K 1806 von Karnsberg in Richtung Murrhardt. Aufgrund Schneeglätte verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine steile Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2.000EUR, verletzt wurde niemand.

Am Mittwoch kurz vor 22 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ford-Fahrer die Wiener Straße. Auf schneebedeckter Fahrbahn kommt er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt ein Hinweisschild, eine Geschwindigkeitsmesstafel sowie einen Gartenzaun. Der junge Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der Schaden an der Messtafel beträgt etwa 2.000EUR und am Gartenzaun ca. 500EUR

Fellbach: Auto aufgebrochen

In der Augutst-Brändle-Straße wurde ein geparkter Mercedes aufgebrochen, indem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Soweit bislang festgestellt werden konnte, haben die Diebe nichts aus dem Auto entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 18.20 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 Zeugenhinweise entgegen.

Auenwald-Unterbrüden: Gegen Brückengeländer geprallt

Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete. Ein 83-jähriger Fahrer eines VW Passats befuhr die Lippoldsweiler Straße in Richtung Weissach, als er bei der Einmündung zur Mittelbrüdener Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Brückengeländer donnerte. Das Unfallauto kam auf dem Bürgersteig mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro zum Stehen. Der 83-Jährige wurde umgehend vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden am Brückengeländer dürfte nach vorläufigen Schätzungen nach sich auf bis zu 5000 Euro belaufen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Fellbach: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr bremste in der Ringstraße eine 36-Jährige VW-Fahrerin ab. Ein nachfolgender 39-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies wegen Unachtsamkeit nicht fuhr auf den VW auf. Es entstand eine Gesamtschaden von ca. 1.500 EUR

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit von 8:00 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in der einer öffentlichen Tiefgarage in der Schaflandstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW Sharan einer 37-Jährigen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/5772-0 entgegen.

Fellbach: Rechts vor Links nicht beachtet

Am Mittwoch gegen 23 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Erich-Herion-Straße in Fellbach. An der Kreuzung zur Steinbeisstraße wollte er die Kreuzung gerade aus passieren. Jedoch missachtet er hierbei die Vorfahrt des von rechtskommenden 50-jährigen Dacia-Fahrer. Der 46-Jährige versucht noch den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelingt. In der Folge stoßen beide Fahrzeuge zusammen. Der Dacia kommt im Kreuzungsbereich zum Stehen. Der VW fährt nach dem Zusammenstoß noch über den Bordstein, reißt eine Sitzbank aus der Verankerung und schleift diese einige Meter mit, bevor er zum Stillstand kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000EUR.

Sulzbach an der Murr: Fehler beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 12 Uhr bog ein 41-jähriger Dacia-Fahrer in einem zu engen Bogen von der Wengertstraße in die Friedrichstraße ein. Hierbei streifte er den VW eines 54-Jährigen. Am Dacia entstand ein Schaden von ca. 3.000EUR, am VW etwa 2.000EUR.

Althütte Unfall beim Ausparken

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr über sah ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer beim rückwärts Ausparken in der Schulstraße einen 49-jährigen VW-Fahrer. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von ca. 1.200EUR, beim VW beträgt der Schaden etwa 1.500EUR.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Gartenstraße der weiße Audi eines 34-Jährigen beschädigt. Vorhanden Spuren deuten auf ein blaues Verursacherfahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell