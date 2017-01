POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wartehäuschen beschädigt - Dieseldiebstahl - Kalb an Bushaltestelle - Unfallflucht - Glätteunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Satteldorf: Dieseldiebstahl

Von Dienstag, 20:20 Uhr bis Mittwoch, 05:15 Uhr wurde aus einem LKW, welcher auf dem LKW-Parkplatz Rasthof Satteldorf abgestellt war, insgesamt 550 Liter Diesel entwendet. Der Tankdeckel wurde mit Gewalt geöffnet und der Diesel anschließend abgezapft. Der Schaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen. Telefon: 07951 / 4800

Rot am See: PKW überschlägt sich

Auf schneebedeckter Fahrbahn bremste am Mittwoch um 12:15 Uhr eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin ihren PKW ab. Das Fahrzeug kam auf Grund dessen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfall ereignete sich auf der B290 von Wallhausen in Richtung Rot am See, kurz nach der Bahnunterführung. Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

Crailsheim: Wartehäuschen beschädigt

Am Mittwoch, kurz nach 18:00 Uhr wurde eine Scheibe eines Wartehäuschens am ZOB durch mehrere Jugendliche zerbrochen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Telefon: 07951 / 4800

Rot am See: Glatteisunfall

Kurz nach der Bahnunterführung von Wallhausen in Richtung Rot am See ereignete sich am Mittwoch um kurz nach 13.00 Uhr ein Unfall auf Grund winterglatter Fahrbahn. Eine 21-jährige Lenkerin eines VW Polo bemerkte die, vor ihr witterungsbedingt langsam fahrende, Lenkerin eines Audi A4 und bremste ab. Aufgrund der glatten Fahrbahn konnte sie jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Audi auf, wodurch diese auf der Fahrbahn in gegengesetzte Richtung gedreht wurde und in den Straßengraben rutschte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schrozberg: Fahrzeug rutscht in Graben

Auf der schneebedeckten L1022 zwischen Kälberbach und Schrozberg kam am Mittwoch um 17.20 Uhr eine 60-jährige Fahrerin eines VW Golf ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, querte die Fahrbahn und rutschte auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Graben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Crailsheim: Spiegelstreifer

Auf der Aubergstraße von Jagstheim in Richtung Onolzheim, kurz nach der Abzweigung zur B290, begegneten sich am Mittwoch um 16.45 Uhr zwei Fahrzeuge, wobei ein Fahrzeug sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Dadurch wurde der linke Außenspiegel am PKW Ford Fiesta einer 31-Jährigen Fahrerin beschädigt. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Es soll sich hierbei um einen dunklen PKW Kombi gehandelt haben. Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Frankenhardt: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Am Mittwoch um 21.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Lenkerin eines VW Beetle die K2665 von Spaichbühl in Richtung Waldbuch. Mittig der Strecke kam sie aufgrund schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte noch leicht gegen einen Baum. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2800 Euro.

Fichtenau: Unfall auf schneeglatter A7

Ein 88-jähriger Fahrer eines Volvo befuhr am Mittwoch um 09.00 Uhr den linken Fahrstreifen auf der A7 von Ellwangen in Richtung AS Dinkelsbühl/Fichtenau. Als er einen vorausfahrenden LKW überholen wollte, kam er aufgrund der schneebedeckten linken Fahrbahn ins Schlingern und letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Volvo prallte gegen die Schutzplanken und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau von der A7 ab, um die Polizei zu verständigen. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, an den Leitplanken ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Crailsheim: LKW rutscht von Fahrbahn

Auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch um 23.35 Uhr ein Sattelzug auf der A6 von der Straße gerutscht, als er in den Autobahnrastplatz Reußenberg einfahren wollte. Der Sattelzug des 50-jährigen Fahrers kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Es entstand hierbei ein Sachschaden von insgesamt 1250 Euro.

Mainhardt: Aufgrund Schneeglätte drei Leitpfosten beschädigt

Ein 30-jähriger Mercedes Fahrer kam am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf der B19 Abzweigung Dennhof aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er 3 Leitpfosten und verursachte einen Schaden von 120 Euro.

Braunsbach: Fahren unter Alkoholeinfluss

Kurz vor Ortsende Braunsbach in Richtung Untermünkheim wurde ein 56-jähriger Fahrer eines Opel am Mittwochabend einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 18:15 Uhr hatte er einen Atemalkoholwert von ca. 1,6 Promille, was dazu führte, dass er in ein Krankenhaus nach Schwäbisch Hall gebracht wurde, um eine Blutentnahme durchzuführen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Sulzdorf: Nach Unfallflucht gefasst

Am Mittwoch gegen 09:00 Uhr kam es auf der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr die unfallverursachende 18-Jährige mit ihrem VW aus Richtung Herdweg kommend in Richtung Hauptstraße. Sie überholte den vor ihr langsam fahrenden Linienbus. Beim Wiedereinscheren streifte sie mit ihrem Pkw das vordere linke Eck des Busses. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da das Kennzeichen ihres Pkw abgelesen werden konnte, wurde die Fahrerin ermittelt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 2500 Euro.

Fichtenberg: Unfall aufgrund schneebedeckter Fahrbahn

Auf der L1066 auf der Höhe Plapphof kam es am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Golf-Fahrer kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Ford, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 5000 Euro.

Mainhardt: Abkommen von Fahrbahn aufgrund Schneeglätte

Am Donnerstag gegen 0:30 Uhr kam ein 19-jähriger BMW-Lenker auf der Landstraße L1050 zwischen Stock und Hütten nach rechts von der Fahrbahn ab. Grund hierfür war die schneebedeckte Fahrbahn. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Da er 2 Elemente der dortigen Leitplanke beschädigte, muss er zudem für den Schaden von 500 Euro aufkommen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Böller gezündet und angezeigt

Gegen 19:15 Uhr meldete am Mittwoch ein Anwohner, dass im Pausenhof der Grundschule Hessental Böller gezündet werden. Dies ist im Zeitraum vom 02.Januar bis 30.Dezember verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Drei 15- und 16-jährige Jugendliche konnten am besagten Schulhof angetroffen werden. Die Streife behielt die Böller ein und fertigte eine Anzeige gegen die Unruhestifter.

Fichtenberg: Entlaufenes Kalb an Bushaltestelle

Am frühen Donnerstagmorgen meldete eine Anruferin ein Kalb an der Bushaltestelle Mittelrot. Der Besitzer des Tiers wurde ermittelt. So konnte das Kalb anschließend wohlbehalten in seinen Stall zurückgeführt werden.

Schwäbisch Hall: Rangierunfall auf Schenkenseeparkplatz

Ein 54-jähriger Unfallverursacher fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Ford auf den Schenkenseeparkplatz und holte zur Einfahrt in eine Parklücke aus. Da er noch einmal korrigieren musste, setzte er sein Fahrzeug zurück. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden Audi A6 einer 54-Jährigen und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

