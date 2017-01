POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener Randalierer in Polizeigewahrsam; Sprayer ermittelt; Verkehrsunfälle, teilweise mit Leichtverletzten

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Aufgefahren

Auf rund 1300 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Auf schneeglatter Straße kam der Pkw BMW eines 20-Jährigen gegen 1 Uhr ins Rutschen und fuhr auf den am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkten Pkw Audi auf.

Lauchheim: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Lediglich geringer Sachschaden entstand, als ein 35-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 1076 von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr, das dort auf einer Verkehrsinsel aufgestellt ist. Der 35-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Pkw Audi kam ein 18-Jähriger am Mittwochabend auf der Bischof-Fischer-Straße wegen Eisglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der bei dem Unfall kurz nach 21 Uhr entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Westhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Kurz vor 18 Uhr streiften sich am Mittwochabend auf der Kreisstraße 3318 zwischen Lippach und Lauchheim ein Kastenwagen und ein vermutlich silberfarbener Pkw Mercedes Benz. An dem Kastenwagen wurde dabei der Außenspiegel komplett beschädigt. Der am Unfall beteiligte Fahrzeuglenker bremste sein Fahrzeug lediglich kurz ab und fuhr dann davon. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Telefon 07363/919040.

Aalen: Aufgerutscht

Am Mittwochnachmittag musste ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug an der Stopp-Stelle der Industriestraße anhalten. Auf schneeglatter Fahrbahn rutschte ein 37-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf den Anhänger des Lkw auf. Bei dem Unfall entstand gegen 14.45 Uhr ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Aalen: Bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete, wurde eine 18-jährige Pkw-Lenkerin verletzt; sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen 15 Uhr bog eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Ford von der Egerlandstraße in die Obere Wöhrstraße ein. Auf schneeglatter Straße rutschte der Ford in den Einmündungsbereich und streifte dabei den Pkw der 18-Jährigen, die die Obere Wöhrstraße aus Richtung Innenstadt befuhr. Das Fahrzeug der Fahranfängerin wurde nach links gedreht und prallte anschließend gegen die Natursteinmauer eines Grundstückes. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Aalen: Sachbeschädigung

Ein 14-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Mittwochmorgen an insgesamt vier Stellen Fassadenflächen und die Mauer einer Tiefgarage im Luise-Hartmann-Weg und der Caroline-Fürgang-Straße mit blauer Farbe besprüht zu haben. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurden auch im Nördlichen und im Westlichen Stadtgraben gleichartige "Zeichnungen" festgestellt, die möglicherweise ebenfalls von dem 14-Jährigen verursacht wurden. Die Ermittlungen hierzu werden fortgeführt. Zeugen, die zur Täterfrage Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aalen, Telefon 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Rund 2000 Euro Sachschaden entstand gegen 23.30 Uhr, als ein 19-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Pkw BMW auf der Neunheimer Straße wegen Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Verkehrszeichen fuhr.

Ellwangen: Fahrzeug überschlug sich

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend ereignete. Kurz nach 19 Uhr kam eine 25-Jährige auf der Kreisstraße 3318 zwischen Killingen und Haisterhofen bei Schneeglätte mit ihrem Pkw VW von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihr 68 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Ellwangen: 27-Jähriger in Polizeigewahrsam

Bis zur Ausnüchterung musste ein 27-Jähriger in polizeilichem Gewahrsam beim Polizeirevier Ellwangen bleiben. Der Mann war am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr deutlich alkoholisiert beim Revier erschienen und hatte nach Dokumenten gefragt. Als ihm gesagt wurde, dass für ihn keinerlei Papiere vorliegen, wurde der 27-Jährige immer aggressiver und brachte sein Missfallen auch lautstark zum Ausdruck. In seiner Wut warf er sogar sein eigenes Smartphone auf den Boden, das daraufhin in mehrere Teile zerbrach. Der 27-Jährige wurde von zwei Beamten vor die Türe geleitet. Vor dem Gebäude schrie er lauthals umher und begann unvermittelt, seinen Kopf massiv gegen die Fassade zu schlagen. Um ihn selbst und auch andere Personen zu schützen, wurde er auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren ihres Pkw Mini beschädigte eine 28-Jährige am Mittwochnachmittag in der Gutenbergstraße den Pkw Mercedes Benz eines 34-Jährigen. Der dabei gegen 17 Uhr entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte am Mittwochabend ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, dass ein ihm auf der Pfitzerstraße vorausfahrender Pkw Daihatsu verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr mit seinem Opel auf und verursachte dabei gegen 20 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 42-Jähriger seinen Pkw Audi am Mittwochabend am Kreisverkehr Weißensteiner Straße / Scheffoldstraße anhalten. Ein 44-Jähriger erkannte dies gegen 18 Uhr zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf den Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Eschach: Unfall durch starken Seitenwind

Durch starken Seitenwind wurde der Pkw Dacia eines 55-Jährigen am Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 1080 zwischen Kemnaten und Seifertshofen von der Straße gedrückt, wo er zunächst gegen einen Telefonmasten und dann gegen einen Leitpfosten fuhr. Der Telefonmast zerbrach, die Telefonleitung wurde dabei nicht beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 1800 Euro beziffert.

