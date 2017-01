POL-AA: Aalen: Hoher Brandschaden an Einfamilienhaus, Polizei sucht Augen- und Ohrenzeugen

Ostalbkreis (ots) - Waldhausen: Auf rund 300.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochabend durch ein Feuer an einem Einfamilienhaus in der Albstraße entstand. Die Bewohner bemerkten gegen 20 Uhr Brandgeruch und stellten bei der Nachschau fest, dass es im Außenbereich des Hauses brannte. Als eigene Löschversuche scheiterten, verließen die vier Anwesenden das Haus. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen, der nahezu komplett ausbrannte, bevor das Feuer gelöscht war. Die Feuerwehren aus Aalen und Waldhausen waren mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort und löschten unter anderem auch durch den Einsatz des Drehleiterfahrzeugs. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, seine Bewohner kamen vorläufig in einem Hotel unter. Die Unterbringung wurde von der Stadt als zuständiger Behörde veranlasst, Bürgermeister Steidle und der Ortsvorsteher von Waldhausen, Gentner waren vor Ort. Für die Bewohner war vorsorglich der Rettungsdienst angefordert worden. Die vier Personen blieben durch den Brand unverletzt, standen aber durch die Ereignisse unter Schock. Der örtliche Bauhof musste ebenfalls ausrücken, um das auf die Fahrbahn gefrorene Löschwasser abzustreuen. Die Aalener Polizei hat die ersten Maßnahmen unmittelbar mit dem Einleiten der Brandbekämpfung durchgeführt, der Kriminaldauerdienst hat noch am Abend die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aalen fortgeführt. Ersten Befragungen zur Folge wurde vor dem Brandausbruch das Abfeuern von Böllern gehört. Die Kriminalpolizei bittet diesbezüglich um weitere Hinweise. Wer zum Umstand, dass geböllert wurde und zu Personen, die damit in Verbindung stehen können, Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Aalen, Telefon 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell