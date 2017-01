POL-AA: Heuchlingen: Drei Verletzte in einer Schneewehe

Ostalbkreis (ots) - Auf der Landesstraße 1158 stießen am Mittwochnachmittag zwei Pkw zusammen, wobei alle drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Die 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Volvos war von Heuchlingen in Richtung Schechingen unterwegs. Auf der Kuppe, nach einem Anstieg, fuhr sie gegen 15.30 Uhr in eine plötzlich auftretende Schneeverwehung auf der Fahrbahn. Dadurch geriet ihr Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Pkw Ford im Gegenverkehr. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die drei Fahrzeuginsassen, neben der Volvo-Fahrerin auch die 47-jährige Ford-Fahrerin und deren Beifahrer, ins Krankenhaus zur Behandlung ihrer, beim jetzigen Kenntnisstand, wohl eher leichten Verletzungen. Der Schaden an den beiden Unfall-Pkw wurde auf zusammen etwa 20000 Euro geschätzt. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Beseitigung der Schneeverwehung durch den Bauhof gesperrt. Der sehr stark wehende Wind hat allerdings die geräumte Straße sofort wieder verweht, weshalb auch an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen wird, dass nachteilige Witterungseinflüsse auch auf schon gereinigten Straßenabschnitten erneut auftreten können und deshalb die Fahrgeschwindigkeit an solche Eventualitäten angepasst werden müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell