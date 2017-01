POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat beschädigt - Unfälle auf Grund Schneeglätte

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Infolge Fahrbahnglätte kam am Mittwoch um 11.40 Uhr auf der B19, in Höhe der Abzweigung Dennhof, ein 30-jähriger Fahrer eines PKW Daimler Benz von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei drei Leitpfosten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Untermünkheim: Aufgrund Schneeverwehungen von Fahrbahn abgekommen

Eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin eines Fiat und ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhren am Mittwoch um 06.00 Uhr die Westumgehung von der B 14 in Richtung B 19. Kurz vor der Abzweigung Wittighausen kamen sie aufgrund von Schneeverwehungen ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1300 Euro.

Ilshofen: Zigarettenautomat beschädigt

Am Sonntag, zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr wurde im Bereich der Aspacher Straße ein Zigarettenautomat beschädigt, in dem Feuerwerkskörper in verschiedene Öffnungen des Automaten gesteckt und entzündet wurden. Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ilshofen zu melden. Tel.: 07904 / 940010

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell