POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto landet nach Unfall auf Bahngleise - Zeugen zu Einbruch gesucht - weitere, teils witterungsbedingte Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Althütte: Bei Straßenglätte in Gegenverkehr gekracht

Eine 27-jährige Lenkerin eines Ford Focus befuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr die L 1120 zwischen Kallenberg und Rettichkreisel. Auf der winterglatten Straße geriet sie in einer Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegengekommenen Fiesta-Fahrerin. Während der Focus sich nach dem Zusammenstoß drehte und auf der Fahrbahn zum Stehen kam, rutschte der Fiesta der 59-Jährigen in den Straßengraben. Dieses Auto musste auch durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die in Richtung Kallenberg gefahrene Fiesta-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Unfallautos wurde auf ca. 8000 Euro beziffert.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr missachtete eine 48-jährige Renault-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr Reinhold-Maier-Platz die Vorfahrt eines 32-jährigen VW-Fahrers. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Sachschaden von ca. 5.000Euro. Beim VW beträgt der Schaden ebenfalls ca. 5.000 Euro

Fellbach: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 10 Uhr befuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer den Stadttunnel in Richtung Waiblingen. Nach passieren des Tunnels fuhr er aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat eines 45-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 1.500 EUR.

Backnang: Weitere Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Zu einem Wohnungseinbruch in der Silvesternacht in der Reuchlinstraße gingen bei der Polizei zwischenzeitlich Hinweise ein. Demnach wurden unmittelbar nach Mitternacht zwei junge Männer beobachtet, die von der Reuchlingstraße über den Berliner Platz in Richtung Karlsbader Straße in verdächtiger Art und Weise gerannt sind. Die beiden sollen etwa 20 Jahre sowie ca. 175cm groß gewesen sein und hatten die Kapuze ihres Kapuzenshirts über den Kopf gezogen. Einer trug noch einen Rucksack bei sich. Die Backnanger Polizei führt zum Wohnungseinbruch die Ermittlungen und bittet nun um weitere Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob weitere Passanten die Verdächtigen beobachteten und möglicherweise die weitere Fluchtrichtung beschreiben oder gar nähere Hinweise zu den Personen geben können.

Die ursprüngliche Pressemeldung vom 2. Januar wird zum besseren Verständnis nochmals beigefügt.

Backnang: Wohnungseinbrüche

Die Abwesenheit der Bewohner nutzen am Silvesterabend Einbrecher aus, um in der Reuchlinstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Tat wurde an Neujahr gegen zwei Uhr morgens festgestellt. Die Eindringlinge schlugen zunächst einen Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung ab. Anschließend wurde ein Fensterglas zertrümmert um über das Fenster einzusteigen. Wie bislang festgestellt worden ist, entwendeten die Diebe einen Fotoapparat der Marke Canon.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr die Stuttgarter Straße, als er auf der zweispurigen Fahrbahn auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah er eine 26-jährige in Richtung Stuttgart fahrende Polo-Lenkerin. Beim seitlichen Zusammenstoß stellte sich der Kleinwagen zunächst quer, wurde einige Meter von dem Lkw mitgezogen ehe er nach links von der Fahrbahn abkam und auf den Gleisen der Stadtbahn zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der auf den Gleisen stehende Kleinwagen, an dem beim Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden am Lkw wurde auf 2000 Euro beziffert. Der Bahnverkehr konnte gegen 15 Uhr wieder freigegeben werden.

Murrhardt: Aufgrund Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch gegen 11 Uhr befuhr eine 46-jährige Ford-Fahrerin die L 1120 von Murrhardt in Richtung Ebniseekreisel. In einer Linkskurve kam sie infolge Unachtsamkeit auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5.000EUR. Am Verkehrsschild beträgt der Schaden ca. 150EUR.

