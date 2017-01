POL-AA: Ostalbkreis: Fortschreibung des witterungsbedingten Verkehrsgeschehens

Ostalbkreis (ots) - Nach wie vor kommen die meisten Verkehrsteilnehmer sehr gut mit den Straßenverhältnissen klar. Immer wieder kommt es auch auf schon freien Abschnitten zu Glättesituationen. Die daraus resultierenden Unfälle verliefen bislang noch glimpflich. Bis 15 Uhr wurden zwei Personen bei einem Unfall eher leicht verletzt, alle anderen Unfälle blieben Blechschäden. An den Steigungsstrecken im Bereich Schwäbisch Gmünd und bei Essingen kam es zu Störungen und teilweise Vollblockaden durch liegengeblieben Fahrzeuge. Derzeit (15 Uhr) sind alle Strecke wieder frei.

Verkehrsunfälle:

- In Aalen-Wasseralfingen rutschte gegen 12.35 Uhr ein Lkw gegen ein Verkehrszeichen in der Max-Liebermann-Straße und verursachte Sachschaden.

- Im Ellwanger Hofwiesenweg fuhr gegen 12.55 Uhr ein Fahrzeug auf Schneeglätte gegen einen Streugutkasten. Der dabei angerichtete Schaden wurde auf etwa 1500 geschätzt.

- Auf der Autobahn kam auf Höhe Westhausen ein Pkw im Gefälle vor dem Agnesburgtunnel gegen 13 Uhr von der Straße ab. Es entstand kein Fremdschaden; der Schaden am Fahrzeug ist noch nicht bekannt.

- Aalen: Ein Fiesta-Fahrer fuhr auf der Limesstraße von Oberrombach in Richtung Unterrombach und musste gegen 13.05 Uhr einem parkendem Fahrzeug ausweichen. Dabei prallte er mit einem Pkw VW im Gegenverkehr zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 16000, beide Fahrer wurden ärztlich versorgt, sie zogen sich wohl eher leichte Verletzungen zu.

- Am Kreisel in der Aalener Rombacher Straße fuhren gegen 13.10 Uhr zwei Auto aufeinander. Beim Auffahrunfall entstand Sachschaden.

- In Schwäbisch Gmünd befuhr ein Lkw verbotswidrig die Panoramastraße und fuhr sich gegen 13.20 Uhr fest. Er musste freigeschleppt werden. Um 15 uhr war die Straße wieder frei.

- In Aalen gab es gegen 13.50 Uhr in der Sauerbachstraße und um 15 Uhr in der Industriestraße noch einmal Blechschäden.

Behinderungen/Störungen:

Fast zeitgleich wurden gegen 13.45 Uhr von drei Strecken liegengebliebene Fahrzeuge gemeldet.

- Die L 1160 bei Weiler war dadurch genauso gestört,

- wie die Bundesstraße 298, Mutlangen-Spraitbach. Dort half das THW beim Streuen der Fahrbahn aus.

- Auf der L 1165, von Essingen nach Lauterburg wurden zunächst liegengebliebene Pkw gemeldet. Kurz darauf hingen auch Lkw fest und auch ein Linienbus kam dadurch nicht mehr weiter.

Alle Strecken waren ab etwa 15 Uhr wieder befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell