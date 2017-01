POL-AA: Crailsheim: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Goldbach und Crailsheim

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Am Mittwoch ereignete sich um 09.00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der K2654 zwischen Goldbach und Crailsheim. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel Astra kam ausgangs einer leichten Linkskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der witterungsbedingt schlüpfrigen Fahrbahn, nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige tödlich verletzt. Der Verunfallte wurde durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, aus seinem Fahrzeug geborgen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die K2654 war während der Unfallaufnahme bis 10.30 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell