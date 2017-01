POL-AA: Ostalbkreis: Witterungsbedingtes Verkehrsgeschehen

Ostalbkreis (ots) - Bei einsetzendem Schneefall während des Berufsverkehrs am Mittwochmorgen blieben nicht nur grundlegende Störungen auf den Straßen, die auf die Witterung zurückzuführen wären, weitgehend aus, sondern ereigneten sich auch nur wenige Unfälle. Wie oft, war der erste, eher moderate Schneefall für die allermeisten Verkehrsteilnehmer Anlass, mit Vorsicht zu reagieren, so dass sich bis Mittag tatsächlich eher weniger Unfälle ereigneten, als an normalen Tagen.

- In Heubach rutschte gegen 7.30 Uhr ein Pkw in der Jägerstraße auf ein anderes Fahrzeug, wobei Sachschaden entstand.

- Auf der L 1075, zwischen Heuchlingen und Abtsgmünd-Laubach kam ein Pkw gegen 7.35 Uhr bei Glätte von der Straße ab. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

- Auf der Autobahn A7 fuhr ein Fahrzeug nach dem Agnesburgtunnel, in Richtung Süden fahrend, gegen acht Uhr in die Leitplanken.

- Zwischen Schwäbisch Gmünd und Herlikofen fuhr ein Pkw kurz nach neun Uhr über eine Verkehrsinsel auf der L 1075.

- Gegen 9.50 Uhr kam ein Pkw von der glatten Straße der L 1158, zwischen Untergröningen und Obergröningen ab. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Leitplanke wurde auf zusammen etwa 6000 Euro geschätzt.

- An der Ausfahrt von der B29 bei Lorch und dem Übergang in die B 298 bei Muckensee fuhr ein Pkw gegen 11.10 Uhr gegen einen Wegweiser.

- Zehn Minuten später ereignete sich in der Eutighofer Straße ein Einparkunfall mit Sachschaden.

- Eine Pkw-Fahrerin zog sich gegen 11.50 Uhr auf der Franz-Konrad-Straße einen Knochenbruch zu. Sie war dort bergabwärts unterwegs, als ihr Pkw Opel im sehr steilen Gefälle zu rutschen begann. Sie geriet dabei rechts und links neben die Fahrbahn und versuchte jeweils gegenzulenken. Sie durchbrach eine Gartenhecke und streifte an einer Leitplanke entlang. Als sie das Fahrzeug an der Leitplanke nicht zum Stillstand brachte, ließ sie sich aus dem noch fahrenden Auto fallen, wobei sie sich verletzte. Das Auto selbst rollte noch einige Meter weiter und blieb nach einem Anstoß an einer Laterne liegen. Der Sachschaden bei diesem Unfall wurde auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt.

- Kurz nach zwölf Uhr ereignete sich in Ellwangen, auf der Straße An der Jagst ein Auffahrunfall, bei dem Sachschaden von knapp 2000 Euro entstand.

Bislang (Stand mittags, 13 Uhr) blieben die bekannt witterungsanfälligen Steigungen im Kreisgebiet von Störungen weitgehend verschont. Lediglich auf der L 1159 nach Rechberg hoch, blieben einzelne Pkw im frischen Schnee hängen und sorgten kurzzeitig, zwischen elf und zwölf Uhr für Behinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell