POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Transporter - Fahrzeugbrand auf Grund technischen Defektes - Diebstahl von Bäumen - Unfallfluchten - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag um 10.40 Uhr parkte ein 53-jähriger Audi-Lenker rückwärts aus einer Parkbucht auf einem Parkplatzgelände in der Haller Straße aus und übersah hierbei eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin, welche bereits quer zu den Parkbuchten vorbeigefahren war, um das Parkplatzgelände in Richtung Haller Straße zu verlassen. Am Audi entstand bei dem Zusammenstoß ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Am Hyundai entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus Transporter

Aus einem Transporter, der am 30.12.16 von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr in der Straße Ostring abgestellt war entwendete ein unbekannter Dieb ein Stromaggregat, ein Schweißgerät inklusive Zubehör sowie einen Akkuschrauber. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwa 13.000 Euro. Personen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Telefon 07951 / 4800.

Crailsheim: PKW übersehen

Beim Ausfahren aus einem Firmengelände in der Gaildorfer Straße übersah am Dienstag um 14.20 Uhr ein 80-jähriger VW Golf-Fahrer einen von links kommenden Opel Adam eines 35-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Satteldorf: Beim Rangieren PKW beschädigt

Beim Rangieren im Diehlbrunnenweg beschädigte am Montag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Renault Megane. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall im Parkhaus

Zu einem Unfall in einem Parkhaus in der Schönebürgstraße kam es am Dienstag um 12:50 Uhr. Eine 63-jährige Lenkerin eines PKW Seat wollte in der untersten Etage des Parkhauses nach links abbiegen und erkannte hierbei den bereits vor ihr querenden Pkw BMW eines 41-Jährigen zu spät. Die 63-Jährige versuchte noch, ohne Erfolg, eine Bremsung einzuleiten. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Schrozberg: Im Gegenverkehr berührt

Am Dienstag um 15.00 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines VW Up die Kaiserstraße in Riedbach von Bad-Mergentheim in Richtung Blaufelden. Etwa 50 m nach Ortseingang Riedbach kam ihr ein dunkler Pkw Audi entgegen, der sich teils auf ihrer Fahrbahnseite befand, so dass sich die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge berührten. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Telefon 07951 / 4800.

Crailsheim: Spiegelstreifer

Am Dienstag um 18:20 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Opel Zafira die Voithstraße in Richtung Breslauer Straße. Aus Unachtsamkeit streifte er den ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW. Anschließend meldet der Opel-Fahrer den Unfall umgehend bei der Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 550 Euro.

Satteldorf: Fahrzeugbrand auf Grund technischen Defektes

Das Fahrzeug gerade gekauft und eben erst auf sich angemeldet, schon brannte es ab. Dies erlebte ein 30-Jähriger am Dienstag um 13.30 Uhr auf der K2659 auf Höhe der Abzweigung Neidenfels. Auf Grund eines technischen Defektes geriet das Fahrzeug in Brand, welcher durch die Feuerwehr Satteldorf mit 9 Kräften schnell gelöscht werden konnte. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 120 Euro.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Die 48-jährige Fahrerin eines VW Kombi wollte am Dienstag gegen 10:30 von der Straße "Am Moosbach" kommend die bevorrechtigte Heilbronner Straße überqueren. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende bevorrechtigte 51-jährige Führerin eines 3er BMW. Diese war von Michelfeld kommend in FR Großerlach unterwegs. Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Am Dienstag um 11:30 Uhr befährt ein 62-jähriger Skoda Fahrer die Sulzdorfer Straße in Richtung Bühlertalstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fährt er an der Einmündung auf den vor ihm stehenden Opel Corsa einer 60-jährigen Dame auf. Diese wird hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt jeweils 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Trotz Hupen aufgefahren

Der 28 Jahre alte Fahrer eines LKW übersah am Dienstag gegen 11:35 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße beim Rangieren das hinter ihm stehende Fahrzeug. Die 50-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa hupte, um den LKW-Fahrer daran zu hindern, auf ihr Fahrzeug aufzufahren. Trotzdem fuhr dieser auf den Corsa auf, an welchem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand, während der LKW unversehrt blieb.

Schwäbisch Hall: Bäume gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen dem 27.12.2016 und dem 03.01.2017, wurden im Hessental im Hasenbühlwald durch unbekannte Täterschaft mindestens 20 Bäume gefällt und entwendet. Laut der 56-jährigen Geschädigten handelte es sich um Fichten und Buchen, die mutmaßlich durch ein größeres Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: PKW übersehen - leicht verletzt

Eine 59-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 18:20 Uhr die Breiteichstraße vom Teurershof in Richtung Westumgehung (K2576). Sie wollte nach links in Richtung Stuttgarter Straße einbiegen und hielt zunächst an der dortigen Stop-Stelle an. Den von links in Richtung B19 fahrenden 63-jährigen Mercedes-Fahrer übersah sie und leitete ihren Linksabbiegevorgang ein. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Unfallverursacherin leichte Verletzungen erlitt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro, während sich die Schadenshöhe am Mercedes auf etwa 2000 Euro beläuft.

Bühlertann: Unfall auf Grund Glatteises

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker die K2626 aus Richtung Holenstein in Richtung Kottspiel. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er, auf der zum Teil glatten Fahrbahn, in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Weidezaun und verursachte an seinem eigenen Pkw einen Schaden von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Schwäbisch Hall: geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 20:15 Uhr den 3er BMW eines 28 jährigen. Dieser war am rechten Fahrbahnrand in der Zufahrt zu einem Elektrofachgeschäft in der Stuttgarter Straße ordnungsgemäß abgestellt. Die hintere Türe wurde durch den Unfallverursacher eingedrückt, der sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Personen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen oder das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwäbisch Hall zu melden. Telefon: 0791 / 4000

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell