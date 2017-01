POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Wohnungseinbruch I

Die Urlaubsabwesenheit der Bewohner nutzte über die Feiertage ein Einbrecher aus, um in der Neustädter Straße in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Die Täter drückten ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Dort wurden den Feststellungen nach Bargeld und mehrere Uhren entwendet. Hinweise zur Tat, die zwischen 22. Dez. und 3. Januar verübt wurde, erbittet die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422.

Fellbach: Wohnungseinbruch II

Wiederum eine Erdgeschosswohnung war das Ziel eines Einbrechers, der am Dienstag am Werk war. Auch hier wurde gewaltsam auf ein Fenster eingewirkt, um dieses zu öffnen. Es scheint so, als ob der Diebe bei der Suche nach Wertgegenständen erfolglos blieb und nichts mitgenommen hat. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 12.15 Uhr und 17.45 Uhr in der Straße Im Keiferle verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Burgstetten: Parkunfall

Unvorsichtig parkte am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters in der Alten Backnanger Straße aus und stieß hierbei gegen eine Straßenlaterne. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Fellbach: Auto zerkratzt

Auf der Beifahrerseite wurde ein in der Bergstraße geparkter Pkw Renault mutwillig zerkratzt. Der Täter verursachte dabei einen Lackschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, das zwischen Neujahr und Dienstagmittag verursacht wurde, sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach in Verbindung setzen.

Welzheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer fiel am Mittwoch kurz vor 00.30 Uhr auf der L 1150 zwischen Welzheim und Schorndorf durch unsichere Fahrweise auf, was eine Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle bewog. Hierbei wurde festgestellt, dass der Autofahrer mit über einem Promille am Steuer saß und bereits wegen eines zurückliegenden gleichartigen Vorfalls keine Fahrerlaubnis besaß. Der Autofahrer muss nun mit einer erneuten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer rechnete offenbar nicht damit, dass beim Befahren der Stuttgarter Straße vorausfahrende Autos verkehrswidrig über eine Sperrfläche nach links in ein Betriebsgelände einbiegen würden. Weil Gegenverkehr war, hielten hierzu die beiden vorausfahrenden Autofahrer an. Der 20-Jährige erkannte die Gefahrensituation zu spät und krachte auf das Heck eines VW Sharan, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Dieser Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Opel Corsa aufgeschoben, dessen 20-jährige Fahrerin ebenfalls nach links abbiegen wollte. An den Unfallautos entstand bei der Karambolage ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Kollision, die sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr ereignete, von der Unfallstelle geschleppt werden.

Waiblingen: Frontalzusammenstoß beim Linksabbiegen

Am Dienstag gegen 19:10 Uhr kam es auf der Westumfahrung im Bereich der Schmidener Straße zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen in Richtung Remstalstraße (K 1910) den entgegenkommenden Mercedes eines 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und vor Ort von einem Rettungswagen erstversorgt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 EUR.

