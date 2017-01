POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche in Aalen und Waldstetten; Belästigung; misslungenes Verstecken vor der Polizei; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Mädchen belästigt

Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Dienstagabend von einem unbekannten Mann belästigt. Die Jugendliche wartete zusammen mit einem weiteren Mädchen am ZOB, am Bussteig 3, auf ihren Bus. Der Mann ging gegen 18 Uhr zunächst an den beiden vorbei, kehrte um und setzte sich dann zwischen die beiden Mädchen und legte den Arm um die 14-Jährige. Diese schlug die Hand des Unbekannten beiseite und ging gemeinsam mit ihrer Freundin davon. Auch der Mann entfernte sich und konnte von der anschließend informierten Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei in Aalen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken beschädigte ein 49-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw Skoda einen Pkw Audi, der auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand kurz nach 17.30 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Einbruch in Wohnhaus

Unterkochen: Während der Abwesenheit der Bewohner drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Sie durchsuchten im Gebäude sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Der Einbruch kann schon innerhalb der letzten Tage verübt worden sein, die Polizei in Oberkochen nimmt unter Telefon 07364/955990 Hinweise und Beobachtungen entgegen, die auch mehrere Tage zurückreichen können.

Aalen: Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Eugenstraße beschädigte am Dienstagvormittag ein 48-jähriger Fahrer gegen 10.45 Uhr mit seinem Skoda einen dort abgestellten Pkw. Er richtete dabei einen Sachschaden von rund 4000 Euro an.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Kurz nach Mitternacht kam ein 39-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Touareg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Verbindungsstraße zwischen Pfahlheim und Hochgreut von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr zunächst eine Böschung hoch, prallte dort gegen einen Baum und kam dann im Straßengraben zum Liegen. Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 36-Jähriger am Dienstagmittag mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt auf die Hauffstraße ein. Dabei übersah er kurz nach 13 Uhr ein dort fahrendes Fahrzeug und streifte dieses. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Waldstetten Wohnungseinbruch

Zwischen 9.15 und 19 Uhr am Dienstag wurde in ein Einfamilienhaus im Wohngebiet östlicher der Breite Straße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das dabei vorgefundene Bargeld. Zudem richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 1500 Euro an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Telefon 07171/42454 entgegen.

Lorch: Kein Verstecken vor der Polizei

Weder das beschleunigte Davonfahren, noch das Fahren ohne Licht und auch nicht der Versuch, sich in einer Hofeinfahrt zu verstecken konnte einen 26 Jahre alten Autofahrer am Dienstagabend vor der Polizeikontrolle retten, die er unbedingt vermeiden wollte. Der junge Mann sollte in der Poststraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden und wandte alle greifbaren Tricks an, um das zu verhindern. Ohne Erfolg, er wurde um 23.45 Uhr gestellt und der beabsichtigten Kontrolle unterzogen. Eine dabei durchgeführte Alkoholkontrolle verlief ohne belastendes Ergebnis. Das stellte sich dann allerdings bei dem anschließenden Urintest ein. Der Test zeigte den Konsum mehrerer verbotener Betäubungsmittel an. Dem 26-Jährigen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd wurde die Weiterfahrt untersagt, er muss nun, nach Abschluss der eingeleiteten Laboruntersuchungen, mit der Anzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Gestreift und geflüchtet

Auf der Landesstraße 1075 streiften sich am Mittwochmorgen zwei Pkw; einer der beiden fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw Kias trug einen Schaden von rund 700 Euro davon und zeigte die Unfallflucht anschließend bei der Polizei an. Sie war von Brainkofen Richtung Herlikofen unterwegs, als ihr kurz vor Herlikofen ein weißer Kleintransporter entgegen kam. Die Fahrzeuge streiften sich gegen 5.45 Uhr, der Kleintransporter fuhr weiter in Richtung Brainkofen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet insbesondere einen Pkw-Fahrer, der direkt hinter dem Transporter fuhr, sich zu melden. Hinweise werden unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Mögglingen: 15.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der B 29, zwischen Mögglingen und dem Essinger Bahnhof, ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Kurz vor 6.30 Uhr musste der Fahrer eines Abschleppwagens, der in Fahrtrichtung Aalen unterwegs war, einem Fahrzeug ausweichen, das ihm auf seiner Fahrspur entgegen kam. Hierbei kam er mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Acker. Hierbei wurde der Pkw, den er auf der Ladefläche transportierte, herunter geschleudert und ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher, der mit einem sprinterähnlichen Fahrzeug unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

