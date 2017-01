POL-AA: Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Rotlicht missachtet - Unfall im Kreuzungsbereich

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 79-Jährigen kam es gegen 6:45 Uhr an der Kreuzung Eberhard Straße / Schorndorfer Straße am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Unfallverursacher missachtete mit seinem Nissan das Rotlicht der Schorndorfer Straße und stieß im Kreuzungsbereich mit dem aus der Eberhardstraße kommenden 57-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 79- Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Klinikum gebracht. Bei dem Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Beim BMW liegt die Schadenshöhe bei etwa 6000EUR. Beide Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kernen im Remstal: Abbiegeunfall

Eine 57-jährige Smart-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 11 Uhr in der Stettener Straße nach rechts vor einem Gebäude einparken. Hierzu fuhr sie in einem großen Linksbogen die Parklücke an. Weil die Smart-Fahrerin ihren Blinker nicht benutzte, wurde dies von der nachfolgenden 37-jährigen Skoda-Fahrerin falsch gedeutet. Diese fuhr nun rechts am Pkw Smart vorbei. Beim Rechtsabbiegen stieß nun die 57-Jährige gegen den Wagen der Skoda-Lenkerin. Am Smart entstand kein Sachschaden, am Skoda ca. 1500 EUR.

Waiblingen: In der Waschstraße Gas mit Bremse verwechselt

Am Dienstag gegen 14 Uhr verwechselte ein 87-jähriger Mercedesfahrer an seinem Automatikfahrzeug das Gas-mit dem Bremspedal als er eine Waschstraße befahren wollte. In der Folge fuhr er auf den in der Waschstraße befindlichen Mercedes eines 37-Jährigen auf und schob diesen auf den Mercedes eines 49-Jährigen. Die Waschstraße wurde durch den Unfall beschädigt. Der Schaden an der Waschstraße beträgt ca. 50.000EUR. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR. An den beiden anderen Fahrzeugen beträgt der Schaden jeweils ca. 5.000EUR.

