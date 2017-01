POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: geparkter PKW beschädigt - PKW-Brand auf Grund technischem Defekt - Omnibus streift PKW

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: geparkter PKW beschädigt

Bereits am 30.12.2016 wurde in der Worthingtonstraße auf Höhe des Arbeitsgerichts ein in Fahrtrichtung Goethestraße geparkter PKW beschädigt. Der Tatzeitraum kann zwischen 20:00 Uhr und 22:35 Uhr eingegrenzt werden. Auf der Windschutzscheibe des beschädigten VW Polos befand sich ein Zettel mit einer Handynummer, welche vermutlich dem Unfallverursacher gehört. Da die Geschädigte auf dieser Handynummer bis zum jetzigen Zeitpunkt niemand erreichen konnte, wandte sie sich nun an die Polizei Crailsheim. Das Fahrzeug wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR entstand. Der Unfallverursacher bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Telefon 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Auto gestreift

Am Dienstag um 08.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger LKW-Lenker die schneeglatte Seiferheldstraße. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW Daimler-Benz am linken Außenspiegel. Der Sachschaden beziffert sich auf 500 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW brannte

Auf Grund eines technischen Defektes geriet am Dienstag um 11.40 Uhr ein PKW VW in der Straße Im Lindach in Brand. Die 56-jährige Fahrerin bemerkte Rauch aus dem Motorraum und stellte daraufhin ihren PKW auf dem dortigen Parkplatz ab. Der Brand wurde zunächst mit einem Feuerlöscher und anschließend durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall gelöscht.

Schwäbisch Hall: Omnibus streift PKW

Ein 41-jähriger Fahrer eines Stadtbusses befuhr am Dienstag gegen 08:00 Uhr den Vogelsang in Richtung Sudetenweg. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren mit dem Heck des Busses die linke Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß geparkten Audi A3. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell