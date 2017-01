POL-AA: Ostalbkreis: Heubacher Raketenschütze ermittelt; Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Im Kreisel gerutscht

Rund 2000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag. Gegen neun Uhr geriet der Pkw Opel eines 40-jährigen Fahrers im Kreisverkehr an der Willy-Brandt-Straße auf glatter Straße ins Rutschen. Dem Fahrer gelang es nicht mehr, das Fahrzeug abzufangen und prallte deshalb gegen einen Laternenmast.

Heubach: Raketenschütze ermittelt

Die Heubacher Polizei hat denjenigen ermittelt, der für die Verletzung eines siebenjährigen Mädchens durch eine Silvesterrakete verantwortlich ist. (wir berichteten; siehe Presseportal vom 1.1.2017; 9.54 Uhr). Den Beamten ist es gelungen, einige Augenzeugen zu ermitteln, die zum Geschehen kurz nach Mitternacht weiterführende Angaben machen konnten. Inzwischen konnte dadurch ein 61-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann hat demnach mehrere handelsübliche Silvesterraketen abgefeuert und diese zunächst, wie empfohlen, aus feststehenden Flaschen abgefeuert. Seine letzte Rakete zündete er aber an, während er sie in der Hand hielt. Der laut Zeugenbeobachtungen stark alkoholisierte Mann ließ die schon entzündete Rakete zu Boden fallen, wo sie horizontal wegflog und das Kind ungefähr in Bauchhöhe traf und verletzte. Die Verletzungen des Kindes wurden im Nachgang zur Erstversorgung noch einmal ärztlich versorgt, ansonsten geht es dem Mädchen inzwischen wieder gut. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Iggingen: Zwei Pkw angefahren und geflüchtet

In der Brainkofer Straße wurden von Montag auf Dienstag zwei dort in der Zeit zwischen 17.30 Uhr am frühen Abend und 6.30 Uhr am Morgen abgestellte Pkw angefahren. Der Schaden, der dabei an beiden Pkw angerichtet wurde, wird auf zusammen etwa 3500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefon 07171/3580 Hinweise auf den möglichen Verursacher entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell