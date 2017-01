POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere witterungsbedingte Unfälle, teilweise mit Leichtverletzten

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Vom Pkw erfasster Fußgänger flüchtete

Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes überquerte ein Fußgänger am Montagabend die Fahrbahn, ohne auf den dort herrschenden Verkehr zu achten. Der Mann wurde dabei kurz vor 19 Uhr vom Pkw Smart einer 27-jährigen Fahrerin erfasst, die auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Bei dem Aufprall schlug die Einkaufstasche, die der Fußgänger in Händen hielt, gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges, die dadurch zersplitterte, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der zunächst benommen wirkende Mann glaubte sich im Recht, verließ dann jedoch die Unfallstelle, als er bemerkte, dass die Autofahrerin die Polizei verständigte. Der Mann ist ca. 40 Jahre alt, hat dunkles Haar und einen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einem dunkelfarbenen Jogginganzug und einer Mütze. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Personen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aalen, Telefon 07361/5240, zu melden.

Aalen: Verkehrszeichen gestreift

Lediglich geringer Sachschaden entstand, als eine 57-Jährige am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pkw VW auf schneeglatter Fahrbahn beim Abbiegen von der Hochbrücke in Richtung Johann-Gottfried-Pahl-Straße von der Straße abkam und ein Verkehrszeichen streifte.

Aalen: Unfall wegen Schneeglätte

Auf rund 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer den Kreisverkehr der Robert-Bosch-Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisel brach auf schneeglatter Fahrbahn sein Anhänger aus und streifte den Pkw Mazda einer 48-Jährigen, die im Begriff war, in den Kreisverkehr einzufahren.

Neresheim: Eine Leichtverletzte

Leicht verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Die Fahranfängerin verlor gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 2033, auf Höhe Sägmühle, auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw Toyota. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Die junge Frau konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aalen: Wirtschaftlicher Totalschaden

Auf schneeglatter Fahrbahn kam der Pkw Opel eines 52-Jährigen am Montagnachmittag, kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße 3326 zwischen Dewangen und Unterrombach ins Schleudern. Beim Gegenlenken kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag an der Einmündung Ulmer Straße / Hochbrückenstraße ereignete, entstand kurz vor 14 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Von der Alten Heidenheimer Straße kommend, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw VW auf die Ulmer Straße ein. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte sie in den dortigen Kreisverkehr hinein, wo sie den Pkw Audi eines 79-Jährigen streifte.

Aalen: Unfallflucht durch Zeugenunterstützung geklärt

Beim Rückwärtsausparken beschädigte ein 31-Jähriger am Montagnachmittag einen in der Bischof-Fischer-Straße abgestellten Pkw Fiat. Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der 31-Jährige gegen 14.30 Uhr davon. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges, so dass die Polizei den Unfallverursacher rasch ermitteln konnte.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 17.15 Uhr kam ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Opel am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 3320, kurz vor dem Bahnübergang Goldshöfe auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Jagstzell: 12.000 Euro Sachschaden

Auf rund 12000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstand. Gegen 13 Uhr kam ein 64-Jähriger mit seinem Opel Kombi auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug kam dabei auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Der 64-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Mutlangen: zu spät für Silvester - Waffen beschlagnahmt

Bei der Polizei wurde am Montagnachmittag Anzeige erstattet, weil in ihrer Nachbarschaft, südlich der Ecke Feldstraße/Distelweg ein Mann mit einer Waffe vom Balkon schieße. Die Polizei traf gegen 14.45 Uhr an der besagten Adresse einen 20-jährigen Mann an und fand bei ihm zwei Schreckschusswaffen, mit denen er zuvor Pyrotechnik vom Balkon verschossen hatte. Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und die Munition und wird Anzeige bei der zuständigen Bußgeldstelle vorlegen.

Schwäbisch Gmünd: Ins Schleudern geraten

Auf der Bundesstraße 29, kam am Montagnachmittag der 44-jährige Fahrer eines Pkw Smarts, kurz vor der Ausfahrt Schwäbisch Gmünd-West, aus Richtung Stuttgart kommend, wohl witterungsbedingt ins Schleudern. Er prallte gegen 17.30 Uhr zunächst in die Mittelleitplanke, von wo er nach rechts abgewiesen wurde und anschließend einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw VW traf. An den beiden Pkw entstand Sachschaden, der auf zusammen etwa 25000 Euro geschätzt wurde.

Raum Schwäbisch Gmünd: Winterliche Witterung produziert kleinere Unfälle ab Montagnachmittag

14.10 Uhr; B 298: Höhe Spatztann kam eine Pkw-Fahrerin nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanken. Gesamtschaden rund 2500 Euro. 14.20 Uhr; B 298: zwischen Spraitbach und Mutlangen stießen auf schneeglatter Fahrbahn zwei Pkw im Gegenverkehr zusammen. Der Fahrer des ordnungsgemäß entgegen kommenden Pkws wurde anschließend ärztlich ambulant behandelt. Schaden an den Fahrzeugen rund 2000 Euro. 16.10 Uhr; K 3260: Pkw Renault kam zwischen Schechingen und Göggingen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sachschaden rund 2000 Euro. 17.30 Uhr; L 1162: Auf der Strecke Heubach-Bartholomä musste eine Autofahrerin auf Höhe der Abzweigung Böhmenkirch anhalten. Der nachfolgende Pkw rutschte auf. Schaden rund 1000 Euro. 17.40 Uhr; L 1159: auf der Strecke Rechberg-Wissgoldingen streiften sich zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Schaden zusammen etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell