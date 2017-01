POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kollidiert mit Linienbus - Fahrerin schwer verletzt - Unfall auf Grund Schneeglätte - Sachbeschädigung

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Sachbeschädigung an Werbetafel

Von Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 10.30 Uhr, wurde eine Werbetafel in der Lange Straße vermutlich durch Fußtritte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Telefon: 07951 / 4800

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Touareg übersah am Montag um 09:45 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße den vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW VW Sharan eines 40-jährigen Fahrers und fuhr auf diesen hinten auf. Es entstand ein gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Blaufelden: Unfall auf Grund Schneeglätte

Eine 39-jährige Fahrerin eines PKW Fiat befuhr am Montag um 12:20 Uhr die Straße Am Buchberg und wollte nach rechts in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen. Aufgrund Schneeglätte und Gefälle rutschte sie dabei in die Rudolf-Diesel-Straße hinein und stieß dabei gegen den entgegenkommenden Pkw VW T5. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

Fichtenberg: PKW kollidiert mit Linienbus - Fahrerin schwer verletzt

Am Montag um 12.20 Uhr fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Peugeot Cabrio auf der L1050 von Oberrot in Richtung Fichtenberg. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches dadurch ins Schleudern geriet und mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Linienbus, der glücklicherweise keine Fahrgäste an Bord hatte, kollidierte. Durch den Aufprall wurde der PKW nach rechts abgewiesen und kam neben der Fahrbahn im abfallenden Grünbereich zum Liegen. Die 49-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Fichtenberg und Oberrot, die mit 5 Fahrzeugen und 34 Kräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Der 44-jährige Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Bis zur Bergung und Räumung der Unfallstelle war die L 1050 bis gegen 14.00 Uhr voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr bis gegen 14.30 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro, an dem Omnibus ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

