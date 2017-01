POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Anhänger gestohlen - Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Anhänger entwendet

Ein Autoanhänger der in der Essener Straße am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde am Wochenende entwendet. Hinweise hierzu und Verbleib des Anhängers, an dem das Kennzeichen BB - TA 237 angebracht war, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Einige Außenspiegel abgetreten

Wie bisweilen festgestellt oder angezeigt wurde, haben Unbekannte in der Silvesternacht an mindestens 11 geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Der Tatort erstreckt sich vom Pirolweg bis in den Finkenweg. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist bislang noch nicht beziffert. Anwohner oder Passanten, die hierzu Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Mann wurde am Sonntagmittag gegen 13 Uhr dabei beobachtet, wie er an einer Tankstelle bei der Alten Bundesstraße in ein Auto stieg und wegfuhr. Die Polizei stoppte den BMW und überprüfte daraufhin den 43-jährigen Fahrer. Mit über 2,5 Promille hatte der Autofahrer sichtliche Mühe, gerade zu stehen. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutuntersuchung und zogen vorläufig die Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell