POL-AA: Ostalbkreis: Beim Holzfällen verletzt; Unfallflucht und Glätteunfall

Ostalbkreis (ots) - Abtsgmünd: Beim Holzfällen verletzt

Wöllstein: Ein 56 Jahre alter Mann zog sich am Montagvormittag bei Baumfällarbeiten schwere Verletzungen zu. Der Mann wollte im Bereich Ammertswiesen eine Eiche fällen, wobei der Stamm mit rund 70 Zentimeter Durchmesser kurz nach 10 Uhr zu früh fiel. Der Mann erkannte das und versuchte sich noch aus dem Gefahrenbereich zu bringen, wurde vom Baum jedoch noch an der Schulter getroffen. Die Feuerwehr aus Abtsgmünd musste den alarmierten Rettungsdienst in unwegsamem Gelände bei der Bergung unterstützen. Nach entsprechender medizinischer Erstversorgung wurde der Verletze ins Ostalbklinikum eingeliefert.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße wurde am Montag ein dort in der Zeit von acht Uhr bis 12.30 Uhr abgestellter Pkw Skodas angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und ließ dem Skoda-Besitzer einen Schaden von einigen hundert Euro zurück. Die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon 07961/9300 entsprechende Hinweise entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 12.000 Euro Sachschaden bei Glätte

Kurz vor 5 Uhr ereignete sich am Montagmorgen an der Einmündung Aalener Straße / Vordere Schmiedgasse ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Beim Umschalten der dortigen Ampel auf Rot konnte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf der eisglatten Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in den Einmündungsbereich. Hier streifte er einen Pkw, dessen Fahrer seinerseits bei Grün von der Herlikofer Straße in Richtung Aalen abbog. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell