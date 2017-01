POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Weitere Verletzte, Brände und Feuerwehreinsätze an Neujahr

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Leutenbach:

Gegen 1.30 Uhr rückte die örtliche Feuerwehr zum Löscheinsatz in die Straße In der Steige aus. Dort geriet ein Mülltonnenplatz eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer griff auf einen Holzlamellenzaun und im weiteren Verlauf auf einen geparkten Pkw Audi über. Der Wagen brannte völlig aus. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Es liegen der Polizei derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vor. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

Ob das Feuer von Pappkartons, eines Christbaums, Paletten und Altreifen vorsätzlich verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. Als die Polizei am Sonntagnachmittag nach 17 Uhr an der Brandstelle in der Ziegeleistraße bei einem dortigen Reifenhandel eingetroffen war, hatte die örtliche Feuerwehr bereits das Feuer gelöscht. Durch das rasche Eingreifen der mit 11 Männern und drei Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehr konnte so Schlimmeres verhindert werden. Es entstand deshalb an der Hausfassade lediglich geringer Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zum Brand dauern an. Die Polizei Winnenden nimmt hierzu Zeugenhinweise unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach:

Wegen eines glimmenden Rebstocks und eines Holzbalkens, der zur Befestigung diente, wurden am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr Rettungskräfte alarmiert. So wie festzustellen war, dürften abgefeuerte Feuerwerkskörper als Brandursache dafür verantwortlich sein. Das Feuer konnte von einer Polizeistreife mittels Wasser abgelöscht werden, woraufhin die bereits anfahrende Feuerwehr wieder umdrehen konnte. Hinweise zu dem Brand, der auf einem Parkplatz in Verlängerung der Kappelbergstraße war, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 Hinweise entgegen.

Waiblingen:

Durch ein gekipptes Kellerfenster drang gegen 1.25 Uhr eine brennende Feuerwerksrakete in ein Wohnhaus in der Lenaustraße ein und setzte dort abgestellte Gegenstände in Brand. Der Schaden hierdurch ist jedoch glücklicherweise eher als gering anzusehen. Vorläufigen Schätzungen nach könnte sich dieser an Fenster und Gegenstände auf ca. 1000 Euro belaufen. Wer die Rakete abfeuerte, war nicht ausfindig zu machen.

Winnenden:

Unklar ist, warum in der Ostlandstraße im Gewann Stöckach ein Holzstapel im Bereich des dortigen Wasserbehälters Feuer fing. Beim Eintreffen standen die ca. 20 Raummeter Holz in Vollbrand. Die Feuerwehr ließ das Holz am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr kontrolliert niederbrennen. Ob der Brand durch Funkenflug eines in unmittelbarer Nähe betriebenen Lagerfeuers verursacht wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Gegen 16.30 Uhr zog sich in der Friedrich-Jakob-Heim-Straße beim Abfeuern eines Feuerwerkskörpers ein 15-Jähriger leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche wollte dort offenbar einen aufgefunden "Blindgänger" zünden, der dann in der Hand explodierte. Der 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus verbracht.

Schorndorf:

Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, nachdem ein Anwohner auf dem Spielplatz in der Hegelstraße eine brennende Kunststoffschaufel abgelöscht hatte. Wer den Einsatz der örtlichen Feuerwehr, die am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit neun Kräften ausgerückt war, ist derzeit gänzlich unbekannt.

