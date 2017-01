POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Taxifahrer verletzt - aufgefundene Feuerwerkskörper entzündet und verletzt - Fahrzeug beschädigt - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Taxifahrer verletzt

Weil er mit den Anfahrtskosten des Taxis in die Untere Ludwigstraße nicht zufrieden war, hatte ein 24-Jähriger am Neujahrsmorgen um 05.35 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem 46-jährigen Taxifahrer. Anschließend schlug der erheblich betrunkene Fahrgast zunächst auf die Motorhaube des Taxis und dann auf den Taxifahrer ein. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Rot am See: Kurve geschnitten

Weil der 25-jährige Fahrer eines PKW Seat, beim Linksabbiegen von der Hauptstraße in Richtung Raiffeisenstraße am Samstag um 18.55 Uhr, die Kurve geschnitten hat, stieß er im Kreuzungsbereich frontal mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen. An den PKW entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Schrozberg: Reh ausgewichen, gegen Baum gefahren

Von Sigisweiler in Richtung Blaufelden konnte am Samstag um 17.30 Uhr ein 48-jähriger Fahrer eines VW Sharan zwar noch dem Reh, welches die Straße querte, ausweichen, anschließend kollidierte er jedoch mit einem Baum. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Frankenhardt: Wildunfall

Eine 49-Jährige fuhr an Silvester gegen 20:15 Uhr mit ihrem VW Golf von Gründelhardt in Richtung Crailsheim. Kurz vor der Abzweigung Fichtenhaus lief ihr von rechts ein Hase vor den Pkw. Diesen erfasst sie mittig. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Crailsheim: PKW mutwillig beschädigt

Durch einen unbekannten Randalierer wurde die Heckscheibe eines PKW Audi in der Zeit von Sonntag, 04.30 Uhr bis 13.00 Uhr, eingeschlagen. Der PKW stand zu diesem Zeitpunkt in der Spitalstraße. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Crailsheim erbeten. Telefon 07951 / 4800

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag um 13.25 Uhr befuhr eine 20-jährige VW Polo-Lenkerin die Nord-West-Umgehung in Richtung B290. Kurz vor einer Linkskurve kam sie, vermutlich auf Grund kurzer Unaufmerksamkeit im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Am Pkw entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug beschädigt

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr, wurde ein PKW Opel Corsa, welcher in der Markstraße abgestellt war, beschädigt. Am PKW wurden auf der rechten Seite mehrere Schrammen im Lack festgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden. Telefon 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Kinder zünden aufgefundenen Feuerwerkskörper

Auf einem Kinderspielplatz im Teurerweg fanden zwei Jugendliche bzw. Kinder im Alter von 15 und 11 Jahren einen Feuerwerkskörper, welche sie in dem dortigen Sandkasten entzündeten. Vermutlich dadurch wurde ein weiterer, im Sand nicht sichtbarer Kracher, entzündet. Durch die heftige Detonation zog sich der 15-Jährige Verletzungen an der linken Hand sowie im Gesicht zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Gaildorf: Unfall auf Grund medizinischer Ursache

Am Sonntag um 17.40 Uhr befuhr die 75-jährige Führerin eines Pkw Daimler-Benz die B 298 zwischen Gaildorf-Unterrot und Gaildorf. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die 75-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein, so dass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Bevor die Polizei am Unfallort eintraf hatte die Verursacherin allerdings die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro.

Braunsbach: Wildunfall

Ein 64-jähriger Fahrer eines Opel Zafira befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB A6 zwischen der AS Schwäbisch Hall und der AS Ilshofen-Wolpertshausen. Plötzlich querten zwei Wildschweine von rechts kommend die Autobahn. Eines der Schweine wurde vom Pkw erfasst und verstarb an der Unfallstelle. Der Pkw wurde durch den Aufprall im Frontbereich erheblich beschädigt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro

