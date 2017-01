POL-AA: Rems-Murr-Kreis: zwei schwere Böller-Unfälle, zwei Wohnungseinbrüche - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Wohnungseinbrüche

Die Abwesenheit der Bewohner nutzen am Silvesterabend Einbrecher aus, um in der Reuchlinstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Tat wurde an Neujahr gegen zwei Uhr morgens festgestellt. Die Eindringlinge schlugen zunächst einen Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung ab. Anschließend wurde ein Fensterglas zertrümmert um über das Fenster einzusteigen. Wie bislang festgestellt worden ist, entwendeten die Diebe einen Fotoapparat der Marke Canon.

Über eine aufgebrochene Terrassentüre gelangten Diebe am Silvester zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Buchrain. Hier entwendeten die Diebe aufgefundenes Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Taten wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Waiblingen/ Schorndorf: Schwere Unfälle beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern

Schwere Verbrennungen zog sich am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ein 10-jähriger Junge zu, als er zusammen mit seinem 11-jährigen Freund in der Wiesenstraße in Schorndorf mit Feuerwerkskörpern hantierte. Beim Abfeuern geriet der Brandsatz in die Jacke des 10-jährigen und explodierte dort. Hierbei erlitt der Junge schwerste Verbrennungen im Rücken- und Kopfbereich und musste zur medizinischen Versorgung nach Stuttgart in eine Spezialklinik verbracht werden. Der 11-Jährige hatte mehr Glück und wurde nur leicht verletzt. Wie sich der Unfall konkret ereignete, ist derzeit noch unklar.

Ob möglicherweise ein nicht zugelassener Böller Schuld an den schwersten Handverletzungen eines 20-jährigen Syrers war, ist derzeit noch unklar. Bekannt ist derzeit lediglich, dass der junge Mann an Neujahr gegen 2 Uhr in der Fronackerstraße einen Böller zünden wollte. Warum der Kracher in der Folge dann in der Hand explodierte, ist unbekannt. Die Verletzungen der Hand scheinen derart stark, weshalb dem Verletzten eine Amputation droht. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach: Scheibe zertrümmert

In der Silvesternacht wurde an der Bushaltestelle in der Bühnerstraße mutwillig eine Glasscheibe eingeschlagen. Das Geschehen wurde erst am Sonntagmorgen festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/577720 entgegen.

Schorndorf: Glätteunfall

Zu schnell war wohl ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes unterwegs, als er am Montag gegen 5 Uhr beim Befahren der Wieslauftalstraße die Kontrolle verlor. Vermutlich auf einer glatten Stelle kam er nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab und kollidierte mit einem geparkten Opel. Auf 3500 Euro wurde der Sachschaden beziffert. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell