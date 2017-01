POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Unfallflucht

Zwischen 10 und 22 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Neujahrstag einen Pkw Citroen, der auf dem Parkplatz der Ulrich-Pfeifle-Halle in der Parkstraße abgestellt war. Er hinterließ dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verursachter nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter verursachte, als er zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr einen Pkw Mercedes Benz zerkratzte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Hüttlingen: Eingangstüre durch Feuerwerkskörper beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Silvesternacht durch das Zünden mehrerer Feuerwerkskörper die Eingangstüre der Alemannenschule im St.-Ulrichs-Weg. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: Zwei Wildunfälle auf derselben Strecke

Auf der Kreisstraße 3240 zwischen Reichenbach und Laubach erfasste ein 26-Jähriger am Samstagabend mit seinem Opel Astra ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall gegen 22 Uhr getötet. der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Bereits gegen 17 Uhr prallte eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Peugeot auf der gleichen Straße gegen ein Reh, das dort die Fahrbahn querte. Auch dieses Tier überlebte den Unfall nicht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der in beiden Fällen auf jeweils rund 2000 Euro geschätzt wurde.

Westhausen: Kettenreaktion

Zu spät erkannte ein 34-Jähriger am Samstagnachmittag, dass eine auf der Abfahrt der BAB 7, Höhe Westhausen vor ihm fahrende Autofahrerin ihren Pkw Skoda verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf den Skoda auf und schob ihn dabei noch auf einen Pkw Dacia auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Wildschwein von Fahrzeug erfasst

Ein totes Wildschwein und ein Sachschaden von rund 7000 Euro waren die Folge eines Unfalls, der sich am Samstag, kurz nach Mitternacht zwischen Schloßberg und Dorfen ereignete. Das Borstentier wurde auf der Landesstraße 1070 vom Pkw VW eines 21-Jährigen erfasst.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Wegen Eisglätte kam eine 19-jährige Autofahrerin am Montagmorgen mit ihrem Pkw VW auf der Maierhofstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen 3.30 Uhr in den dortigen Straßengraben. Bei dem Unfall entstand am Fahrzeug der jungen Frau wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 65-jährige Pkw-Fahrerin am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr verursachte. Mit ihrem VW Polo kam sie auf der Kreisstraße 3268, zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach, von der Straße ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke.

