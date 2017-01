POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Brände

Aalen (ots) - Crailsheim: Gegen Garagen- und Grundstücksmauer geprallt - geflüchtet

Der 22 Jahre alte Lenker eines Ford Focus befuhr am Samstag gegen 05.00 Uhr den Pamiersring und bog von diesem nach rechts in die Friedrich-Bertsche-Straße ein. Hierbei kam er zu weit nach links, prallte gegen eine Garagenmauer, dann gegen eine Grundstücksmauer und schließlich noch gegen ein Trafohaus. Anschließend entfernte sich der Verursacher zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Ermittlungen führten schließlich zu seinem Aufenthalt. Er hatte nach dem Unfall einen Freund aufgesucht. Der Schaden an seinem Ford wird auf 5.000 Euro, der Schaden an den Bauwerken auf 3.000 Euro geschätzt. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde der Führerschein des Ford-Lenkers beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall-Hessental: Wegen Nebel aufgefahren

Am Sonntag um 00.20 Uhr befuhr der 60 Jahre alte Lenker eines Ford Kuga die Ostumfahrung vom Gründle kommend in Richtung L 2218. Aufgrund starken Nebels erkannte er den vorausfahrenden VW Golf eines 49jährigen Lenkers zu spät und fuhr auf diesen auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Gaildorf: Beim Abbiegen entgegenkommend Pkw übersehen - Fahrer leicht verletzt

Der 23 Jahre alte Lenker eines Ford befuhr am Samstag gegen 11.25 Uhr die Gartenstraße, von welcher er nach links in die Farbäckerstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er den entgegenkommenden BMW eines 30jährigen Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der an den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhäuser

Von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 17.15 und 03.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße "Im Schönblick" über ein Fenster in ein Haus ein und entwendeten, nachdem sämtliche Räume durchsucht worden waren, einen Laptop und mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 20.00 und 22.35 Uhr, fand ein weiterer Einbruch in der Straße "Im Schönblick" statt. Hier wurde eine Terrassentüre eines Wohnhauses aufgehebelt und anschließend sämtliche Zimmer im Erdgeschoss durchsucht. Die Täter erbeuteten mehrere Armbanduhren, einen Laptop, Bargeld und diverse Schmuckteile im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter hebelten von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 18.20 und 01.30 Uhr, eine Terrassentüre eines Hauses im Teurerweg auf und gelangten ins Gebäude. Dieses durchsuchten sie vom Keller bis ins Obergeschoss. Entwendet wurden mehrere Herrenarmbanduhren und eine Damenuhr im Gesamtwert von mehreren hundert Euro, ein IPad und ca. 260 Euro Bargeld.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Tatnacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 17.30 und 00.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Kreuzwiesenweg ein und entwendeten daraus Goldmünzen, Goldschmuck, ein IPad und ein IPhone. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Michelfeld: In Haus eingebrochen

Bislang unbekannte Täter hebelten von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 19.00 und 00.15 Uhr, in der Straße "Bibersaue" die Terrassentüre eines Hause auf und gelangte ins Innere. Nachdem das gesamte Haus durchsucht worden war, entwendete der oder die Täter eine Uhr im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert.

Crailsheim: Heckenbrände

Am Sonntag um 00.50 Uhr geriet eine etwa drei Meter lange Hecke in der Straße "Am Käppele" in Brand. Ursächlich hierfür dürfte ein Feuerwerkkörper gewesen sein. Die Feuerwehr Crailsheim rückte mit zwei Fahrzeugen und 8 Mann aus und löschte den Brand.

Bereits um 00.09 Uhr wurde der Brand einer Hecke in der Weickstraße gemeldet. Hier war die Ursache ein Böller. Auch dieser Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Schwäbisch Hall: Brand bei Bogenschützenverein

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 02.00 Uhr ein Strohlager, welches sich in einem Anbau des Schützenhauses befand, in Brand. Das Feuer griff auf das Dach des Lagerschuppens, die Wand des Schützenhauses sowie auf zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw über. Der Brand konnte von der Feuerwehr Schwäbisch Hall gelöscht werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Vellberg: Mit Knallkörpern Mülltonnen in Brand gesetzt

Bislang unbekannte Täter setzten am Sonntag gegen 00.50 Uhr in der Straße "Im Städtle" vier Mülltonnen mit Knallkörpern in Brand. Durch die entstandene Hitze wurde zudem ein daneben stehender Peugeot an der Fahrerseite beschädigt. Zudem sprengten die Täter an der Örtlichkeit einen Briefkasten mit mehreren Fächern. Die Brände wurden von der Feuerwehr Vellberg, die mit drei Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz war, gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird mit 4.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Feuerwerksrakete auf Feuerwache West abgeschossen

Durch bislang unbekannte Personen wurde am Sonntag gegen 00.15 Uhr eine Feuerwerksrakete gezündet, welche ein Glaselement am Tor 10 der Feuerwache West durchschlug und unter einem Löschfahrzeug zündete. Der hierbei entstandene Schaden am Tor beläuft sich auf ca. 500 Euro.

