POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.00 Uhr: 3 Verkehrsunfälle - Einbruch in Vereinsheim

Aalen (ots) - Nach Unfall geflüchtet Michelfeld Großes Glück hatte der 31-jährige Fahrer eines Opel Meriva bei einem Unfall, der sich am Freitag, gegen 12.50 Uhr auf der B 14 ereignet hat. Der 31-Jährige fuhr auf der B 14 in Richtung Michelfeld, als er kurz vor Michelfeld, von einem bislang unbekannten Pkw, trotz Gegenverkehr überholt wurde. Um einen Unfall zu vermeiden steuerte er seinen Pkw nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei wurde sein Pkw so stark beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1200 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

Von Fahrbahn abgekommen Bühlerzell Am Freitag, gegen 14.20 Uhr befuhr eine 21-jährige Suzuki-Lenkerin die K2627 von Kammerstatt in Richtung Bühlerzell. Nach einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Seitenstreifen. Als sie gegensteuerte, verlor sie die Herrschaft über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kippte ihr Pkw auf die rechte Fahrzeugseite und kam zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Die 21-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim Gaildorf Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Freitag in das Vereinsheim des Hundesportvereins Gaildorf ein. Dazu brachen sie das Dach des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten, ohne jedoch etwas zu entwenden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter Tel. 07971/9509-0 zu melden.

Gegen Leitplanke geprallt Schwäbisch Hall Ein 46-jähriger Opel-Lenker, befuhr am frühen Samstag, gegen 02.10 Uhr die Westumgehung in Richtung Künzelsau. Auf einer Brücke auf Höhe von Wackershofen kam er wegen Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei entstand ein Schaden von 4800 Euro.

