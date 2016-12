POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09.00 Uhr: 2 Verkehrsunfälle - Jugendliche niedergeschlagen

Aalen (ots) - Vorfahrt missachtet Ellwangen Am Freitagnachmittag, gegen 16.42 Uhr, befuhr eine 60-jährige Opel-Lenkerin die Dresdner Straße in Ellwangen. Als sie nach links in die Berliner Straße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Hyundai-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Bei Fahrstreifenwechsel zusammengestoßen Aalen 9000 Euro Sachschaden entstand ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 17.38 Uhr in der Stuttgarter Straße in Aalen ereignet hat. Ein 45-jähriger Daimler-Lenker wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei einen Porsche eines 55-Jährigen.

Jugendliche niedergeschlagen Hüttlingen Ein 18-Jähriger und sein 15-jähriger Bruder befanden sich am Freitag, gegen 18.22 Uhr am Forum in Hüttlingen. Plötzlich rannten ca. 10 Personen auf die Jugendlichen zu und schlugen auf die beiden ein. Der 18-Jährige stürzte zu Boden. Die Angreifer traten dort weiter auf ihn ein. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei am Tatort eintraf. Der 18-Jährige und sein Bruder wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter abgeben können, sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell