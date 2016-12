POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Brand in Mehrfamilienhaus Bewohner von der Feuerwehr mit Drehleiter geborgen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Eine 27 Jahre alte Frau hatte ihren VW Golf am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr gegenüber dem Finanzamt in der Fronackerstraße geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an der vorderen Stoßstange links eine Beschädigung. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 600 EUR beziffert. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher ergaben sich keine. Wer Wahrnehmungen gemacht hat, die evtl. zur Klärung des Sachverhaltes beitragen könnten, wird erbeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 5772-0 in Verbindung zu setzen.

Korb: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Nochmals glimpflich verlief ein Brand am Freitagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Korber Straße in Kleinheppach. Als das stark verqualmte Treppenhaus festgestellt worden war, flüchteten sich die Bewohner auf ihre Balkone und alarmierten die örtliche Feuerwehr. Diese war mit vier Einsatzfahrzeugen und etwa 25 Mann zum Löscheinsatz ausgerückt. Vor Ort galt vorrangig die Bergung der dortigen Bewohner. Diese wurden über eine angeforderte Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zeitgleich wurde ein Schmorbrand, der in einem Kellerraum ausgebrochen war, von den Feuerwehrmännern rasch gelöscht. Soweit bislang bekannt, erfasste der Brand lediglich dort gelagertes Verpackungsmaterial und Plastikkisten. Deshalb dürften auch bis auf Rußniederschläge am Gebäude keine größeren Beschädigungen zu verzeichnen sein. Nach dem Durchlüften des Gebäudes durch die Feuerwehr ist das Haus wieder bewohnbar. So können die ca. 15 Personen, die über die Drehleiter nach draußen in Sicherheit gebracht wurden, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während dem Löscheinsatz war die Ortsdurchfahrt nicht passierbar. Der Verkehr wurde in diesem Zeitraum von der Polizei abgeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Fellbach: Fehler beim Anfahren

Als eine 50-jährige BMW-Lenkerin am Freitagmittag in der Bruckstraße mit ihrem Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Cannstatter Straße anfuhr, ohne hierbei auf den Verkehr zu achten, streifte diese einen vorbeifahrenden VW. Am BMW entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Schaden am VW beträgt ca. 4.000 EUR.

