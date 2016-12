POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Diebstahl eines E-Bikes - Schlägerei auf Marktplatz - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken beschädigte am Donnerstag um 15.00 Uhr ein 54-jähriger Fahrer eines VW Golf den Mercedes Benz eines 51-Jährigen, der gerade ebenfalls rückwärts von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße ausparkte. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Crailsheim: Diebstahl eines E-Bikes

Ein E-Bike im Wert von 2000 Euro wurde am Montag, 19.12.2016, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, aus einem Fahrradständer hinter dem Rathaus in der Ratsgasse entwendet. Das E-Bike der Marke Focus Jarifa hat eine schwarz-weiß-orange Lackierung und war mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Betrunkener demoliert Wartehäuschen

Ein 30-jähriger, der erst an diesem Tag aus der Haft entlassen wurde, warf am Donnerstag um 16.00 Uhr in der Worthingtonstraße in alkoholisiertem Zustand eine Glasflasche gegen ein Wartehäuschen am ZOB, so dass die Scheibe zersplitterte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Bereits zuvor war er gegen 13.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs aufgefallen, als er gegen einen Mülleimer trat, der auf die Bahngleise fiel. Zu guter Letzt urinierte der 30-Jährige noch gegen die Zellentür, als er von der Polizei in Ausnüchterungsgewahrsam genommen wurde.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hinterließ an einem Pkw Mercedes-Benz, der auf einem Firmenparkplatz in der Karlstraße geparkt war, einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Beschädigungen entstanden am Mittwoch in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr. Hinweise bitte an den Polizeiposten Gaildorf, Telefon 07971 / 95090.

Schwäbisch Hall: PKW übersehen

Ein 40-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato wartete am Donnerstag um 14.00 Uhr an einer roten Ampel auf der Westumgehung, um auf der Linksabbiegerspur in Richtung Stadtmitte zu fahren. Als der Ducato-Fahrer bemerkte, dass er sich falsch eingeordnet hatte, fuhr er rückwärts um nach rechts auf die andere Spur zu gelangen. Hierbei übersah er eine hinter ihm stehende 31-jährigen VW Golf-Fahrerin und fuhr auf den PKW auf. Am VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Ilshofen: Wildunfall

Ein 20-jähriger Fiat-Lenker, der auf der K2542 von Ilshofen in Richtung Ruppertshofen fuhr, bemerkte am Donnerstag um 19.30 Uhr zu spät, dass ein Reh seine Fahrbahn kreuzte und kollidierte mit dem Tier. Am Pkw entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Ilshofen: Wohnungseinbruch

Über die Terrassentüre verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus im Kiebitzweg. Nachdem er in der Wohnung war, durchwühlte er in sämtlichen Zimmern des Erdgeschosses und des Dachgeschosses die Schränke und entwendete hierbei ein Laptop, zwei Uhren und 350,00 EUR Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 09.30 Uhr bis Donnerstag, 19.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Schlägerei auf dem Marktplatz

Am Freitag, nachts um 02.20 Uhr, schlägerten sich mehrere alkoholisierte Männer auf dem Markplatz. Angeblich wurde ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger von zwei anderen Männern beleidigt, als sie von einer Gaststätte auf die Straße traten. Man vereinbarte daraufhin eine Schlägerei auf dem Markplatz. Selbst nachdem die hinzugerufene Polizei auf dem Marktplatz eintraf, herrschte eine solch aggressive Stimmung, dass letztendlich zwei der Schläger von der Polizei in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht werden mussten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Kirchberg/Jagst: Bei Ausfahrt aus der A6 von Straße abgekommen

Eine 19-jährige Opel-Meriva-Fahrerin schätzte am Donnerstag um 16.25 Uhr den Straßenverlauf der Kurve an der Anschlussstelle Kirchberg falsch ein und kam im weiteren Verlauf nach links in den Grünstreifen ab. Hierbei beschädigte sie ein Verkehrszeichen samt Halterung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell