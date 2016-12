POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Autofahrer unter Drogeneinfluss - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auffahrunfall

9000 Euro ist die Schadensumme eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr ereignete. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin erkannte in der Stuttgarter Straße zu spät, wie ein vorausfahrender 65-jähriger Autofahrer plötzlich anhielt und krachte auf das Fahrzeugheck des Mercedes. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Aspach: 19-Jähriger unter Drogeneinfluss

Unter Einfluss von Cannabisprodukten wurde am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr ein 19-Jähriger am Steuer eines Pkw Peugeot ertappt. Bei dem von der Polizei zur Verkehrskontrolle im Mairichweg gestoppte Autofahrer zeigte bei durchgeführten Vortests eindeutige Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung, woraufhin eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Dem Autofahrer, der nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen muss, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Winnenden: Verkehrsunfallflucht

Als ein 37-Jähriger zu seinem Seat zurückkehrte, den er am Donnerstag im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Wunnebad Winnenden geparkt hatte, musste er an seinem Fahrzeug einen ca. 1.500 EUR hohen Sachschaden feststellen. Den Angaben des Geschädigten zufolge parkte zuvor neben seinem Seat ein schwarzer VW, dessen Kennzeichen sich der Geschädigte gemerkt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Weinstadt: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kalkofenstraße streifte am Donnerstagmittag eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem Audi einen entgegenstehenden BMW, in dem ein 55 Jahre alter Pkw-Lenker saß. Hierbei entstand beim Audi ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Spiegelberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße hebelte der Dieb ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelang über dieses ins Objekt. Hier durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendete eine Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Der Wert des entwendeten Schmucks kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Wer Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch, der zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag verübt wurde, stehen könnten, möchte sich bitte beim Polizeiposten Sulzbach unter Tel: 07193 352 melden.

Fellbach: Unfallfluchten

Der Fahrer eines 3er BMW fuhr am Donnerstag gegen 14.30 Uhr aus einem Tankstellengelände in die Rommelshausener Straße in Richtung Fellbach ein und streifte dabei einen Ford Fiesta, dessen Fahrerin gerade auf das Tankstellengelände einbiegen wollte. Ohne Anzuhalten flüchtet der BMW-Fahrer. Die 61-jährige Autofahrerin fuhr vergeblich noch ein kurzes Stück dem Flüchtenden huptenderweise hinterher, um diesen zum Anhalten zu bewegen. Dieser zeigte sich jedoch davon unbeeindruckt und entkam. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

In der Schillerstraße wurde am Donnerstag zwischen 12.45 Uhr und 15 Uhr ein Skoda Octavia beschädigt, der dort am Fahrbahnrand geparkt war. Am Auto wurde ein Streifschaden festgestellt, der auf ca. 500 Euro geschätzt wurde. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Als am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine 41-jährige Citroen-Lenkerin in der Esslinger Straße nach rechts auf ein Grundstück einbiegen wollte und hierzu nach links ausscherte, fuhr zeitgleich ein nachfolgender Seat-Fahrer rechts vorbei. Die beiden Fahrzeuge kollidierten deshalb beim Abbiegen. Es entstand an den Unfallautos ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr die Zufahrtsstraße eines Baumarkts und beabsichtigte in die vorfahrtberechtigte Kalkofenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden 38-jährigen Autofahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfall - Geschädigter unbekannt

Am Donnerstagabend fuhr ein 73-jähriger Fahrer eines VWs beim Ausparken aus einer Garageneinfahrt im Fuchshofweg gegen einen gegenüber geparkten Pkw und beschädigte diesen in Höhe des hinteren rechten Radkastens. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich laut dem Unfallverursacher um einen schwarzen Pkw, evtl. ein Kleinwagen der Marke Fiat. Zum Kennzeichen konnte der VW-Fahrer keine Hinweise geben. Der Lenker des VW hinterließ an der Windschutzscheibe des unfallbeteiligten Fahrzeuges einen Zettel mit seiner telefonischen Erreichbarkeit und meldete den Unfall über Notruf der Polizei. Da der geschädigte Fahrzeugbesitzer zwischenzeitlich weggefahren war, wird dieser nun gebeten, zur Schadensregulierung mit dem Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 Kontakt aufzunehmen.

Welzheim: Pkw von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund von Reifglätte kam ein 67 Jahre alter BMW-Fahrer am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Lossgasse nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte hierbei leicht einen geparkten VW. An dem BMW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Schaden am VW wird mit 1.500 EUR beziffert.

Schorndorf: Einbruch in Einfamilienhaus

300 EUR Bargeld entwendete ein Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Zollernstraße. Den Recherchen nach wurde die Tat zwischen Montag, 24.12.2016, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2016, verübt. Über eine aufgehebelte Terrassentüre verschaffte sich der Dieb Zugang zum Haus und durchsuchte anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Mögliche Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Tel: 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell