POL-AA: Raum Aalen: Bei Einbruch Kind bestohlen; Hund von Pkw erfasst und Blechschäden

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Bei Einbruch Kind bestohlen

Ebnat: Im Zeitraum zwischen 10.50 und 22 Uhr drangen Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Ortseingang, von Unterkochen her, ein. Die Täter, die durch das Wohnzimmerfenster in das Gebäude gelangten, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das von ihnen im Kinderzimmer vorgefundene Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Hund von Pkw erfasst

Gegen 21.40 Uhr erfasste ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Fiat am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 3236 zwischen Sulzdorf und Hüttlingen einen dort freilaufenden Hund. Der braune kurzhaarige Jagdhund, der dort alleine umher lief, wurde bei dem Anprall verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Eine 26-jährige Autofahrerin, die ebenfalls an der Unfallstelle kam, brachte den Hund zur tierärztlichen Behandlung. Hinweise auf den Halter des Tieres bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagmorgen einen Pkw Mercedes Benz, der zwischen 8.45 und 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kocherstraße geparkt war. Der dabei am fremden Auto angerichtete Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Wechseln der Fahrspur

Rund 4000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag an zwei Pkw, die auf der Friedrichstraße unterwegs waren. Beide Fahrzeuge näherten sich gegen 15.25 Uhr aus Richtung Wasseralfingen der Kreuzung mit der Friedhofstraße. Da sich der Verkehr auf der rechten Fahrspur vor der Ampel staute, wechselte der 44-jährige Fahrer eines Pkw VW auf die linke Spur, übersah dabei einen zweiten VW und stieß mit diesem zusammen.

