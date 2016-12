POL-AA: Raum Ellwangen: Unfälle und Sachbeschädigung

Ostalbkreis (ots) - Ellwangen: 1000 Euro Sachschaden

Auf der Ausfahrt Ellwangen der BAB A7 flog ein Greifvogel gegen die Front eines Opel Astra. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; die 27-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Stödtlen: Traktor streifte Pkw

Auf der Landesstraße 1070 ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Gegen 18.30 Uhr kamen einer 29-jährigen Audi-Fahrerin zwischen Riepach und Gerau/Stödtlen hintereinander zwei Traktoren entgegen. Das zweite dieser beiden Fahrzeuge streifte den Pkw der 29-Jährigen und fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf diesen Traktor bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochabend einen VW-Transporter, der in einer Garageneinfahrt im Hohen Garten geparkt war. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unfallverursacher sofort nach der Kollision gegen 22.45 Uhr davon fuhr, aber rund 10 Minuten später wieder an den Unfallort zurückkehrte. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahranfänger Alkoholgeruch wahrgenommen; weshalb bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten am Donnerstag einen Pkw Seat, der zwischen 8.50 Uhr und 19.15 Uhr in der Straße An der Jagst abgestellt war. Das Fahrzeug wurde im Bereich des vorderen Stoßfängers und des Fahrzeuggrills beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Rückwärts fuhr eine 44-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem Pkw BMW aus einer Waschanlage in die Neue Nördlinger Straße ein. Dabei übersah sie einen Ford Escort und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand gegen 15.15 Uhr ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Bopfingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstag verursachte. Beim Vorbeifahren streifte er einen in der Hauptstraße abgestellten VW Touran, an welchem dabei der Außenspiegel beschädigt wurde. Die Beschädigung wurde gegen 14 Uhr festgestellt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Telefon 07362/96020.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Siemensbrücke übersah ein 19-Jähriger am Donnerstagmittag einen Pkw Ford. Er streifte diesen gegen 12 Uhr mit seinem VW Golf und richtete dabei einen Sachschaden von rund 1500 Euro an.

