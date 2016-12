POL-AA: Aalen: Wohnwagen entwendet

Ostalbkreis (ots) - Attenhofen: Von einem Verkaufsgelände an der Knappenstraße wurde ein Wohnwagen im Zeitwert von rund 18.000 Euro entwendet. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmittag entdeckt, anhand der bisherigen Feststellungen wird davon ausgegangen, dass der Diebstahl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgte. Um den Wohnwagen aus dem Gelände zu bringen, bauten die Diebe ein Leitplankenelement, zwischen Knappenstraße und Verkaufsgelände, ab und brachen eine hochwertige Deichselsicherung am Wohnwagen auf. Da vermutlich ein zweiter Wohnwagen zum Diebstahl vorbereitet, aber nicht mitgenommen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Täter während der Tatausführung möglicherweise gestört wurden. Beim neuwertigen Wohnwagen handelt es sich um einen weißen Anhänger der Marke Tabbert, von 6,69 Metern Länge. Auf beiden Längsseiten ist in großer Drei-D-Schrift die Typbezeichnung "Rossini" angebracht, zudem auf den Längsseiten und an der Front das Tabbert-Wappen. Anhand der bisher bekannten Tatumstände geht die Polizei davon aus, dass der Diebstahl von mindestens zwei Tätern ausgeführt wurde, die mit zwei Zugfahrzeugen am Tatort waren. Die Polizei fragt: Wem sind in der Nacht zum Donnerstag Personen und Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich des Tatortes aufgehalten haben. Wurden Personen bei der Demontage der Leitplanke beobachtet oder beim Wegfahren mit dem Wohnanhänger gesehen? Fiel der beschriebene Wohnwagen an anderer Stelle auf? Alle Hinweise werden bei der Polizei in Wasseralfingen, Telefon 07361/97960 oder der Polizei in Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell