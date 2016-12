POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Rot am See: Auf Verkehrsinsel gekracht

Am Donnerstag um kurz nach 08.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz die L 1040 aus Richtung Musdorf kommend. An der Einmündung in die Crailsheimer Straße geriet sie auf Grund eines kurzen Moments der Unachtsamkeit auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Der Pkw kam auf der Verkehrsinsel zum Stehenden. Zum Abbinden von ausgelaufener Flüssigkeit rückte die Feuerwehr Rot am See mit 2 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Am PKW und am Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3150 Euro.

Blaufelden: Wildunfall

Etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden an einem Ford Focus am Donnerstag um 07.45 Uhr. Auf dem Verbindungsweg von Steinbruch in Richtung L 1005 querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Ford eines 57-jährigen Fahrers.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hinterließ an einem Pkw Ford Focus, der in der Hofwiesenstraße geparkt war, einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Beschädigungen entstanden in der Zeit zwischen Dienstag, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951 / 4800

