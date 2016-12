POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hund verjagt Einbrecher - Wohnungseinbruch - Unfallflucht

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Hund verjagt Einbrecher

Im Fritz-Franck-Weg versuchte am Mittwoch zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr ein unbekannter Einbrecher die Hauseingangstüre eines Wohnhauses aufzubrechen. Vermutlich auf Grund des Hundegebells im Haus ließ er jedoch davon ab und flüchtete. An der Haustür entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Satteldorf: Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr die B290 von Crailsheim in Richtung Autobahnanschlussstelle Satteldorf. An der dortigen Kreuzung fuhr das Fahrzeug nach rechts auf die K2659 in Richtung Satteldorf und kam vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Verkehrsinsel und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen samt Standrohr. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 05.10 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

In der Dieselstraße missachtete am Dienstag um 14.00 Uhr eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrtregel und kollidierte mit einem von rechts kommenden PKW VW Golf einer 42-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Ilshofen: Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Stauferstraße wurde im Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 08.00 Uhr eingebrochen. Der unbekannter Einbrecher hebelte ein Fenster auf und durchwühlte sämtliche Schränke. Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden vom Polizeiposten Ilshofen erbeten und unter Tel.: 07904 / 940010 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell