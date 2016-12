POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendliche machten sich an einem Zigarettenautomat zu schaffen - Autoreifen mutwillig zerstochen

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Leutenbach: Zerstochener Autoreifen

Auf einem privaten Stellplatz in der Bahnhofstraße parkte ein Ford Fiesta, bei welchem im Zeitraum von letzten Sonntag- bis Montagabend der rechte Vorderreifen zerstochen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80,- Euro. Hinweise auf den Verursacher, der bislang noch unbekannt ist, nimmt die Polizei in Leutenbach unter Tel. 07195/969030 entgegen.

Waiblingen: Zeugen gesucht

Wie mit einer Pressemeldung am Dienstagmorgen bereits berichtet, wurden zwei Jugendliche dabei ertappt, wie sie sich in der Steinbeissstraße mit Eisenstangen bewaffnet am Montagabend an einen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Zur Klärung des Sachverhalts bittet nun die Polizei Waiblingen um Zeugenhinweise. Insbesondere sollte sich auch nochmals eine Hinweisgeberin, deren Personalien der Polizei unbekannt sind, mit den Beamten in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 in Verbindung setzen.

Zur Vereinfachung wird die ursprüngliche Pressemeldung nochmals beigefügt:

Waiblingen: Jugendliche auf frischer Tat ertappt

Kurz vor 22.30 Uhr am Montagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, als sie beobachtete, wie sich drei junge Männer mit einer Brech- bzw. Eisenstange an einem Zigarettenautomaten in der Steinbeissstraße zu schaffen machten, der bereits am Vortag von Unbekannten aufgebrochen worden war. Beamte des Waiblinger Polizeireviers konnten am Ort des Geschehens zwei 16-Jährige antreffen. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell