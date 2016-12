POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Renitenter Ladendieb - Auto aufgebrochen - Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht - Betrunkener in Polizeigewahrsam - Weiteres

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf einem privaten Stellplatz in der Danziger Straße geparkten Pkw Toyota Avensis auf der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ohne diesen zu melden, flüchtete der Verursacher. Hinweise auf diesen oder das Unfallgeschehen, das sich zwischen 24. Und 25. Dezember ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Lkw-Planen aufgeschlitzt

An vier Lkw, die in der Wilhelm-Pfitzer-Straße geparkt waren, wurden über die Weihnachtsfeiertage die Fahrzeugplanen teils beidseitig und mehrfach aufgeschlitzt. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden, der jedoch noch nicht beziffert wurde. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Offene Türe übersehen

Ein 36-jähriger Lenker eines Omnibusses bog am Dienstag gegen 12.20 Uhr von der Maicklerstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Beim Vorbeifahren an einem dort geparkten VW Golf kollidierte er mit der geöffneten linken hinteren Fahrzeugtüre des Pkw und beschädigte diese erheblich. Der Schaden wurde auf ca. 2500 Euro beziffert.

Schorndorf: Autoreifen zerstochen

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise, nachdem am Dienstagabend im Baldungsweg ein Autoreifen mutwillig zerstochen wurde. Der VW Golf war dort zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Es ist zu vermuten, dass sich Anwohner über die dortigen Parkverhältnisse ärgerten und sich zu einem solchen Verhalten hinreißen ließen. Eingehende Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Großaspach: Wohnungseinbruch - Pkw entwendet

Im Zeitraum von letztem Donnerstag bis Samstagfrüh wurde in der Stümpfelbacher Straße bei einem Einbruch in ein Wohnhaus der Pkw Opel Astra, amtliches Kennzeichen WN-BB 2808, entwendet. Über ein defektes Garagenfenster verschaffte sich der Dieb Zugang zum Wohnhaus, wo er die Fahrzeugschlüssel entwendete. Am Dienstag, 27.12.2016, wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Gymnasiums an der Taus im Häfnersweg in Backnang festgestellt. Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird von der Polizei Backnang erbeten und unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen. Insbesondere von Bedeutung ist, wo der entwendete Opel Astra im besagten Zeitraum aufgefallen ist und von wem er benutzt wurde.

Winnenden: Leergut entwendet

Es waren wohl keine Christkinder, die an Heiligabend zwischen 21 Uhr und 22.15 Uhr in ein Außenlager einer Getränkehandlung eingestiegen sind, um dort Leergut zu entwenden. Wie festgestellt wurde, transportierten die Diebe ca. 30 Kisten Leergut im Wert von über 100 Euro ab. Sollten hierzu verdächtige Beobachtungen getätigt worden sein, insbesondere beim Abtransport der Kisten, bittet die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 um entsprechende Hinweise.

Winnenden: Renitenter Ladendieb

Ein 29-jähriger Ladendieb wurde am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr von einer Angestellten in einer Buchhandlung in der Marktstraße bei der Tatausführung beobachtet. Als die Angestellte auf den Dieb zuging, ihn auf die Tat ansprach und die beiden in eine Tasche gesteckten Kochbücher entnehmen wollte, wurde der Ladendieb handgreiflich. Er zerrte um die Bücher und rannte damit in Richtung Ausgang, wo sich ihm aber eine weitere Beschäftigte in den Weg stellte. Trotz allem gelang dem Mann die Flucht. Eine Stunde später versuchte der Dieb im selben Geschäft erneut sein Glück. Dieses Mal steckte er wieder zwei Bücher in seine mitgeführte Tasche. Als er abermals von den Angestellten auf die Tat angesprochen wurde, nahm er die Bücher und zerriss diese. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen, der möglicherweise wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist, dauern an.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Am Dienstagabend zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr wurde aus einem Auto eine dort abgestellte Handtasche entwendet. Der Dieb schlug hierzu die Seitenscheibe des Pkw Toyota ein, um an die Beute zu gelangen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Betrunkener in Polizeigewahrsam

Weil ein betrunkener 38-jähriger Asylbewerber im Wohnheim in der Albertviller Straße versuchte mit Bürostühlen Fensterglas zu zertrümmern, wurde die Polizei zur Bewältigung der Lage hinzugerufen. Wie sich herausstellte, wollte der betrunkene Algerier seiner Unzufriedenheit Ausdruck verleihen, nachdem er an diesem Tag keine Geldauszahlung von Seiten des Sozialdienstes geplant war. Zur Gefahrenbeseitigung wurde der stark betrunkene Bewohner zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell