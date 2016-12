POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Hüttlinger Wohnhaus; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Hüttlingen: Einbruchsdiebstahl

Über die Terrassentüre drangen Einbrecher am Dienstag in ein Gebäude im Wohngebiet nördlich des Seitsberger Weges ein. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zwei Laptops sowie ein Schmuckkästchen wurden entwendet. Bei dem Einbruch, der zwischen 14 und 20.30 Uhr stattfand, wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1158 zwischen Untergröningen und Buchhof erfasste ein 25-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr mit seinem Pkw Mazda ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 26-jähriger Pkw-Fahrer seinen Audi am Dienstagnachmittag auf der B 29, Höhe Abfahrt Essingen anhalten. Eine 37-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf. Bei dem Unfall entstand gegen 16 Uhr ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 1200 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein zunächst unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagmittag verursachte. Kurz vor 14 Uhr kam er auf der Lettenbergstraße mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen einen Laternenmast. Dabei wurde eine dort angebrachte Warntafel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeuges und konnte dieses der von ihm verständigten Polizei benennen. Das Verursacherfahrzeug konnte von der Polizei wenig später in Unterrombach aufgefunden werden.

Westhausen: 21.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 29, zwischen Aalen und Westhausen, entstand am Dienstagmittag ein Sachschaden von rund 21.000 Euro. Der 76-jährige ortsunkundige Fahrer eines Pkw Audi verringerte kurz nach 13 Uhr seine Fahrgeschwindigkeit, um die Beschilderung vor der Abzweigung zur B 290 zu lesen. Dies erkannte ein 29-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam in der Folge von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Essingen: Parkplatzrempler

Beim Rückwärtsausparken beschädigte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr mit seinem BMW einen VW Beetle, der auf einem Parkplatz in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war.

Rainau: Wildschwein contra Pkw

Mit ihrem Pkw Mercedes Benz erfasste eine 20-Jährige am Dienstagabend auf der Landesstraße 1075, zwischen Ellwangen-Schleifhäusle und Neuler Schwenningen, ein gegen 20.45 Uhr die Straße querendes Wildschwein. Das Borstentier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag verursachte. Kurz vor 16 Uhr fuhr er an der Einmündung Bergstraße / Neue Nördlinger Straße mit seinem Pkw Peugeot auf einen Lkw auf, dessen 57 Jahre alter Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatte.

Waldstetten: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagabend mit seinem Pkw Hyundai aus einer Parklücke aus. Dabei beschädigte er gegen 18 Uhr einen geparkten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, 0.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der im Kellerweg abgestellt war. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, Hinweise auf ihn bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Waldstetten: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 22-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Polo am Dienstag auf der Bettringer Straße anhalten. Dies erkannte gegen 17.15 Uhr eine 64-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Fiat auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrzeuglenkerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Am Kreisverkehr Donzdorfer Straße / Alemannenstraße ereignete sich am Dienstagmittag ein Auffahrunfall, bei dem gegen 13.45 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Mini war eine 35-jährige Fahrerin auf das Fahrzeug eines 65-Jährigen auf, bei dem es sich ebenfalls um einen Mini handelte.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 57-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3300 Euro entstand. Mit seinem VW Polo kam er gegen 9.45 Uhr auf der Burgholzstraße nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein aufgestelltes Verkehrsschild.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell