POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto aufgebrochen - Leitpfosten auf Fahrbahn geworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Lenkerin eines Peugeot 207 befuhr am Dienstag gegen 7.20 Uhr die Gotthilf-Bayh-Straße. Vor dem Abbiegen in die Höhenstraße erkannte sie an der dortigen Stoppstelle zu spät das Anhalten einer Seat-Fahrerin. Beim Auffahren verursachte die 23-Jährige an den Unfallautos ein Sachsachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schorndorf: Drei Beteiligte bei Auffahrunfall

Unachtsam war am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer, als er in der Gmünder Straße einen Rückstau zu spät bemerkte. Er krachte auf Höhe einer dortigen Tankstelle auf das Fahrzeugheck eines 18-jährigen Skoda-Fahrers und schob dieses Auto noch auf einen Peugeot auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Waiblingen: Autoscheibe eingeschlagen

Auf einem Tankstellengelände in der Alten Bundesstraße nutzte am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein Dieb die kurze Abwesenheit einer Autofahrerin aus, um die Seitenscheibe eines Mercedes einzuschlagen und die darin abgelegte Sonnenbrille der Marke Ray Ban sowie zwei Schlüssel zu entwenden. Als die Autofahrerin, die lediglich kurz im Tankstellenshop war, zum Auto zurückgekommen war, war der Dieb bereits unerkannt entkommen. Hinweise zum Diebsstahl nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Schwaikheim: Leitpfosten auf Fahrbahn geworfen - ein Auto beschädigt

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer befuhr am letzten Freitag (23.12.16) gegen 23.20 Uhr die K 1911 zwischen Winnenden und Schwaikheim. Hierbei erkannte er nicht die auf der Fahrbahn liegende Leitpfosten, welche zuvor mutwillig am Fahrbahnrand demontiert oder abgeschlagen und anschließend auf die Straße geworfen wurden. An dem Pkw entstand am Unterboden beim Überfahren der Hindernisse ein Sachschaden, der jedoch bislang noch nicht bezifferbar war. Zur Klärung des Geschehens sollten sich nun vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, die zum Tatgeschehen Beobachtungen machten oder gar Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

