POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Gartenanlage; Ursache und Verursacher für Verletzung gesucht; jugendlicher Radfahrer verletzt

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Einbruch in Gartenanlage

Wasseralfingen: Bei der Wasseralfinger Polizei wurde nach den Feiertagen angezeigt, dass schon in der Nacht von Freitag auf Samstag in Garten- und Gerätehäuser in der Gartenhausanlage Auchtwiesen eingebrochen worden war. Dabei wurden eine grüne Bohrmaschine und ein Winkelschleifer entwendet und an den Häuschen Schaden von zusammenrund 300 Euro angerichtet.

Ellwangen: Ursache und Verursacher für Verletzung gesucht

Ein 30-jähriger Mann erlitt in der Nacht zum vergangen Samstag blutende Kopfverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Anzeige wurde im Nachgang bei der Polizei erstattet, die nun die Hintergründe, die zur Verletzung führten, untersucht. Der Verletzte war in einer Gruppe von sieben Personen zu Fuß aus der Innenstadt unterwegs und zog sich die Verletzungen gegen 1.30 Uhr am Morgen im Kapuziner Weg zu, kurz nachdem sich der später Verletzte von der Gruppe getrennt hatte. Durch die bislang durchgeführten Ermittlungen besteht nun der Verdacht, dass diese Verletzungen nicht durch einen Sturz, sondern durch eine mutwillige Aktion, als Körperverletzung begangen wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die zu dieser Fragestellung Aufschluss geben können. Insbesondere fragt die Polizei: wem zwischen ein und zwei Uhr Personen oder Personengruppen auf dem Weg aus der Innenstadt, über die Dalkinger Straße, in Richtung Hinterer Buchenberg aufgefallen sind? Hat jemand im Kapuzinerweg einen Sturz oder einen körperlichen Angriff beobachtet? Hinweise werden bei der Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen genommen.

Iggingen: Jugendlicher Radfahrer verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Sturz am Dienstagmittag Kopfverletzungen zu. Der Jugendliche war auf dem Radweg entlang der Brainkofer Straße unterwegs und stürzte gegen 11.45 Uhr, als er an der Einmündung zur Kastengasse vom Radweg abfuhr. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

